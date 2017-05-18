Lenovo представила 17-дюймовый игровой ноутбук Legion Y920

Компания Lenovo расширила игровую серию ноутбукв Legion моделью Y920. 17-дюймовый ноутбук позиционируется производителем как мощный геймерский ПК профессионального уровня.


В его основе лежат процессоры Intel Core i7-7820HK или i7-7700HQ седьмого поколения с возможностью разгона, графика до NVIDIA Geforce GTX 1070 с 8 ГБ видеопамяти DDR5, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ на твердотельном накопителе или 1 ТБ на винчестере. IPS-дисплей имеет диагональ 17,3 дюйма и разрешение Full HD (1920 х 1080 пикселей), поддерживается NVIDIA G-Sync, которая синхронизирует частоту обновления монитора с выводом отрисованного графическим процессором кадра на экран.

Также можно отметить механическую клавиатуру с RGB-подсветкой и световыми эффектами, пару 2-ваттных динамиков JBL и сабвуфер на 3 Вт. Весит ноутбук 4,6 кг. Из портов предусмотрены DisplayPort, RJ45 Ethernet, полноразмерный HDMI, Thunderbolt, четыре USB 3.0 и кардридер 6-в-1.


Продажи Lenovo Legion Y920 в Европе стартуют в мае по цене от 2599 евро, а в США — в июне по цене от 2699 долларов.

Источник
Lenovo
Теги
ноутбук WINDOWS LENOVO

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