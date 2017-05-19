Apple наращивает производство ожидаемого 10,5-дюймового iPad Pro

Компания Apple нарастила производство нового 10,5-дюймового планшета iPad Pro, ежемесячные поставки должны достигнуть 600 тысяч в июле. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.





Сообщается, что массовое производство пока еще не представленного официально 10,5-дюймового iPad Pro стартовали в марте-апреле. Также источники DigiTimes отмечают запланированное обновление 12,9-дюймового iPad Pro до конца 2017 года. По одной из версий, массовое производство стартует в июне, а стабильные поставки — в третьем квартале.

Согласно недавним слухам, на грядущей конференции разработчиков WWDC (Worldwide Developers Conference) компании Apple может поделиться не только разработками в области программного обеспечения, но и представить 10,5-дюймовый iPad Pro и смарт-колонку с поддержкой Siri.