Эван Бласс представил рендеры нового Microsoft Surface Pro

Знаменитый Эван Бласс (@evleaks) опубликовал рендеры нового гибридного планшета Microsoft Surface Pro, который должны официально представить 23 мая в Шанхае. Он также заявил, что речь идет вовсе не о Surface Pro 5, а о «просто» Surface Pro (ранее он называл его Microsoft Surface Pro 4 Refresh), обновленной версии прошлогоднего гибрида.

К сожалению, технические параметры пока остаются неизвестными. Однаок согласно более ранним утечкам, новый Microsoft Surface Pro может получит дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Он основан на процессорах Intel Kaby Lake и накопителе объемом до 512 ГБ. Время автономной работы вырастет. Также изменится перо Surface Pen, в том числе аккумулятор станет встроенным и сможет подзаряжаться беспроводным способом. Отдельно отмечается порт USB Type-C/Thunderbolt 3. Программной платформой станет Windows 10 с обновлением Redstone 3.

Подтверждение или опровержение этой информации мы получим уже 23 мая.











