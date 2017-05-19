Panasonic выпускает прочный гибридный планшет Toughbook 33

Компания Panasonic начинает продажи прочного гибридного планшета Toughbook 33 на базе Windows 10. Он станет доступен в продаже до конца мая по цене от $3649.





При подключенной клавиатуре планшет поддерживает шесть различных режимов. Кроме того, к нему предлагается защищенное по стандарту IP55 электронное перо, поддерживающее работу с Windows ink.

Panasonic Toughbook 33 оснащается 12-дюймовым сенсорным дисплеем яркостью 1200 кд/м2 и разрешением QHD (2160 х 1440 пикселей). Дисплей пригоден для использования на открытом воздухе, при ярком солнечном свете или сильном дожде. Он может управляться как напрямую, например, рукой в перчатке, так и с помощью цифрового пера.

В основу легли процессоры Intel Core i5 и i7 седьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ на твердотельном накопителе. Планшет оборудован стерео микрофонами, 2-мегапиксельной веб-камерой и 8-мегапиксельной задней камерой. Поддерживаются сотовые сети LTE. Предусмотрены порты USB 3.0, HDMI, LAN, Micro SD-X, аудиоразъем. На клавиатуре имеются два разъема USB 3.0, USB 2.0, LAN, Serial, HDMI, SD-XC и VGA. Двойные батареи подедрживают функцию горячей замены.

Корпус Toughbook 33 сделан из магниевого сплава и выдерживает падение с высоты 1,2 м. Ноутбуку присвоен рейтинг защиты от проникновения и воздействия пыли и воды IP65. В режиме портативного компьютера устройство весит 2,76 кг, в режиме планшета - 1,52 кг.