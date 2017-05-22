HP представила обновленный перевертыш Envy x360

Компания HP представила обновленную версию Envy x360. Ноутбук-перевертыш в металлическом корпусе с диагональю экрана 15,6 дюйма стал компактнее и легче, нарастив при этом аппаратные возможности.


Уменьшение габаритов достигнуто за счет снижения толщины рамок вокруг дисплея. Предлагается две модели — темно-серый Envy x360 на базе процессоров AMD A9 или A12, а также серебристый на базе Intel Core i5 или i7. Обе получили экраны с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), версия с Intel также имеет опцию 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей).


Также можно отметить до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, графику NVIDIA (для Intel-версии), накопитель объемом 1 ТБ, разъемы USB 3.0, USB Type-C и HDMI. Время автономно работы достигает 10,25 часа для AMD и 11,5 часа для Intel.


HP Envy x360 15 появится в продаже в России в июле по цене от 61990 рублей с процессором Intel и от 49990 рублей с процессором AMD.

Источник
HP
Теги
ноутбук WINDOWS HP HP ENVY x360

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