HP обновила гибридный планшет Spectre x2

Компания HP представила обновленный гибридный планшет линейки Spectre x2, традиционно конкурирующей с Microsoft Surface Pro. Модель оснащается съемной клавиатурой, 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 3K2K (3000 x 2000 пикселей) и поддерживает ввод стилусом.





HP Spectre x2 базируется на процессорах Intel Core i5 и Core i7 седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3, до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Время автономной работы достигает 8 часов от одной подзарядки, обещана быстрая подзарядка — на 50% за полчаса.

Также можно отметить алюминиевый корпус, настраиваемую подставку с поддержкой углов до 165 градусов, камеры на 13 и 5 Мп, ИК-камеру для распознавания лица WIndows Hello, акустику Bang & Olufsen, слот microSD, два порта USB Type-C.

Планшет HP Spectre x2 станет доступен в июне 2017 года по цене от $999,99.