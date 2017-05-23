10,5-дюймовый iPad Pro показался на 3D-рендерах и макете

После того, как в сеть попали фото чехлов для грядущего 10,5-дюймового планшета iPad Pro, латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏) поделился 3D-рендерами и фото фабричного макета планшета для производителей чехлов, а также изображением окончательного внешнего вида будущей новинки.

Рендер, просто рендер
Рендер, просто рендер

По словам источника, Apple уже начала массовое производство 10,5-дюймового iPad Pro. Эти изображения подтверждают более ранние утечки, включая четыре динамика, порт Lightning, вертикально организованные камеру со вспышкой и смарт-коннектор.

3D-рендер 3D-рендер 3D-рендер 3D-рендер

Согласно недавним слухам, на грядущей конференции разработчиков WWDC (Worldwide Developers Conference) компании Apple может поделиться не только разработками в области программного обеспечения, но и представить 10,5-дюймовый iPad Pro и смарт-колонку с поддержкой Siri.

Макет Макет Макет Макет

Предположительно, 10,5-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина станет немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя, практически, исчезнет.

Источник
Benjamin Geskin
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