Huawei представила 15-дюймовый ноутбук MateBook D

На специальном мероприятии в Берлине компания Huawei представила пополнение линейки MateBook, ранее представленную гибридным планшетом на базе Windows. Одна из новинок, MateBook D ранее была известна под кодовым названием Watt и представляет собой полноразмерный 15,6-дюймовый ноутбук.





Ноутбук базируется на процессорах Intel Core i5 или i7 седьмого поколения, опционально графике NVIDIA GeForce 940MX, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, SSD или HDD объемом до 1 ТБ. IPS-дисплей обладает разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей).





Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (802&12 a/b/g/ac) и Bluetooth 4.1. Из портов предусмотрены два USB 3.0, один USB 2.0, полноразмерный HDMI и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 358 х 239 х 16,9 мм, а вес — 1,9 кг. Заявленное время автономной работы в режиме воспроизведения видео составляет 8,5 часа. Ноутбук предлагается в сером, золотистом и синем цветовых исполнениях. Сроки выпуска и ориентировочная цена пока не объявлены.

UpDate: Huawei объявила цены на MateBook D, они составляют 799, 899 и 999 евро, в зависимости от конфигурации.



