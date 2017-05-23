Huawei представила гибридный планшет MateBook E

На специальном мероприятии в Берлине компания Huawei представила наследника гибридного планшета MateBook на базе Windows, вышедшего в продажу в прошлом году. Huawei MateBook E ранее был известен под кодовым названием Bell.





Планшет оснащается 12-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160 х 1440 пикселей. Он базируется на процессорах Intel Core i5-7Y54 или m3-7Y30 седьмого поколения, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, твердотельном накопителе объемом 128 ГБ, 256 или 512 ГБ. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (802&12 a/b/g/ac) и Bluetooth 4.1. Из портов предусмотрен USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 278,8 х 194,1 х 6,9 мм, а вес — 640 граммов без клавиатуры, 1,1 кг с клавиатурой. Заявленное время автономной работы в режиме воспроизведения видео составляет 9 часов.

Huawei MateBook E предлагается в сером и золотистом цветовых исполнениях с клавиатурами Folio синего, розового или коричневого цветов. Сроки выпуска и ориентировочная цена пока не объявлены.

UpDate: Huawei объявила цены на MateBook E, они составляют 999, 1199 и 1299 евро, в зависимости от конфигурации.



