Huawei представила гибридный планшет MateBook E

На специальном мероприятии в Берлине компания Huawei представила наследника гибридного планшета MateBook на базе Windows, вышедшего в продажу в прошлом году. Huawei MateBook E ранее был известен под кодовым названием Bell.


Планшет оснащается 12-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160 х 1440 пикселей. Он базируется на процессорах Intel Core i5-7Y54 или m3-7Y30 седьмого поколения, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, твердотельном накопителе объемом 128 ГБ, 256 или 512 ГБ. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (802&12 a/b/g/ac) и Bluetooth 4.1. Из портов предусмотрен USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 278,8 х 194,1 х 6,9 мм, а вес — 640 граммов без клавиатуры, 1,1 кг с клавиатурой. Заявленное время автономной работы в режиме воспроизведения видео составляет 9 часов.


Huawei MateBook E предлагается в сером и золотистом цветовых исполнениях с клавиатурами Folio синего, розового или коричневого цветов. Сроки выпуска и ориентировочная цена пока не объявлены.


UpDate: Huawei объявила цены на MateBook E, они составляют 999, 1199 и 1299 евро, в зависимости от конфигурации.


Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
планшет WINDOWS Huawei Huawei Matebook

Комментарии

Материалы по теме

5 самых дорогих планшетов

24 января

Huawei представила 15-дюймовый ноутбук MateBook D

23 мая

Huawei представила MateBook X в пику MacBook 12

23 мая

MWC 2016. Видео: тонкий планшет Huawei MateBook на Windows 10 с клавиатурой

3 марта 2016

Panasonic выпускает прочный гибридный планшет Toughbook 33

19 мая

Главные новинки февраля 2016 года: планшеты и ноутбуки

6 марта 2016
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
10,5-дюймовый iPad Pro показался на 3D-рендерах и макете
Новое поколение Microsoft Surface Pro представлено официально
Huawei представила MateBook X в пику MacBook 12

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43