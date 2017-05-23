Huawei представила MateBook X в пику MacBook 12

На специальном мероприятии в Берлине компания Huawei представила пополнение линейки MateBook, ранее представленную гибридным планшетом на базе Windows. Одна из новинок, MateBook X ранее была известна под кодовым названием Pascal, представляет собой портативный 13-дюймовый ноутбук и может рассматриваться как этакая  альтернатива MacBook 12.


Ноутбук базируется на процессорах Intel Core i5-7200U или i7-7500U седьмого поколения, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, твердотельном накопителе объемом 256 или 512 ГБ. IPS-дисплей обладает разрешением 2160 х 1440 пикселей.

Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (802&12 a/b/g/ac) и Bluetooth 4.1. Из портов предусмотрены два USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 286 х 211 х 12,5 мм, а вес — 1,05 кг. Заявленное время автономной работы в режиме воспроизведения видео составляет 10 часов.


Ноутбук предлагается в сером, золотистом и розово-золотистом цветовых исполнениях. Сроки выпуска и ориентировочная цена пока не объявлены, адаптер прилагается в комплекте.

UpDate: Huawei объявила цены на MateBook X, они составляют 1399, 1599 и 1699 евро, в зависимости от конфигурации.





Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
ноутбук WINDOWS Huawei

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