Новое поколение Microsoft Surface Pro представлено официально

Компания Microsoft официально представила новое поколение своего гибридного планшета Surface Pro. Как ожидалось, наследник Surface Pro 4 получит название Surface Pro 5, но Microsoft решила избавиться от цифр, показывающих поколение. Новый Surface Pro выглядит практически идентично предшественнику, но перешел с процессоров Intel Core шестого поколения (архитектура Skylake) на Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake).


Планшет получил обновленный стилус Surface Pen с распознаванием 4096 уровней нажатия, угла наклона и сниженными задержками. Обновилась и подставка, она теперь поддерживает более широкий размах углов наклона, включая "студийный режим", когда планшет почти лежит на столе, создавая удобную позицию для рисования и рукописного ввода.


По словам Microsoft, планшет способен проработать до 13,5 часа автономно от одной подзарядки. Также отмечается, что 12,3-дюймовый дисплей 2736 x 1824 пикселей получил улучшенную цветопередачу. Модели на базе Intel Core m3 и i5 получили дизайн без вентиляторов, а вот топовая версия с Intel Core i7 все еще использует вентилятор. Отдельно стоит отметить, что впервые в серии Microsoft предложила опцию с поддержкой LTE.

Новое поколение Microsoft Surface Pro на базе Windows 10 станет доступно 15 июня по цене от 799 долларов США.

Источник
Microsoft
Теги
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