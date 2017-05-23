Panasonic обновила защищенный бизнес-ноутбук Toughbook CF-54

Компания Panasonic представила третье поколение защищенного ноутбука Toughbook CF-54. Сама компания относит модель к категории полузащищенных бизнес-ноутбуков. По словам производителя, Toughbook CF-54 mk3 отличается большей производительностью, гибкостью и функциональностью в сравнении с предыдущими версиями.


Ноутбук оснащается 14-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i5-7300U vPro и работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Дисплей представлен в нескольких разрешениях: HD (1366x768), Full HD (1920х1080) и Full HD с multi-touch функциональностью.


Базовая версия Entry без сенсорного экрана имеет 4 ГБ оперативной памяти и винчестер 500 ГБ, опционально SSD на 128 или 256 ГБ. Модель Mid получила Full HD-дисплей без тачскрина, 4 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 или 256 ГБ. Версия Premium предлагает Full HD с тачскрином, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 или 256 ГБ.


Поддерживается широкий набор интерфейсов, включая VGA и HDMI для подключения проекторов и дисплеев, True Serial порт для подключения к старым системам, LAN-порт, порты USB 3.0 и слот для SD-карты. Устройства могут поставляться в комплекте с настольной или автомобильной док-станцией, включать опции связи 4G LTE, оснащаться внешней антенной, бесконтактным ридером смарт-карт и сканером отпечатков пальцев. Модульная конфигурация позволяет подключить DVD-привод, вторую батарею, PC-слот для карт памяти или считыватель смарт-карт. Также доступна отдельная конфигурация порта для подключения второго LAN или защищенного USB, устройства GPS или четырех портов USB 2.0.

Предусмотрена магниевое покрытие корпуса с четырех сторон, полная изоляция клавиатуры и экрана от залива и протечек и специальная крышка для защиты от ударов, благодаря которой ноутбук выдерживает падение с высоты до 76 см. Устройство может автономно работать до 10 часов без подзарядки, при подключении второй батареи время работы увеличивается до 17 часов. Предусмотрена опция «горячей» замены батареи без отключения устройства.

Panasonic Toughbook CF-54 mk3 станет доступен с конца июня 2017 года.

Источник
Panasonic
Теги
ноутбук WINDOWS Panasonic Panasonic Toughbook CF-54

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