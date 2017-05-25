Планшет Acer Iconia Tab 10 получил дисплей на квантовых точках

Компания Acer анонсировала обновленный планшет Iconia Tab 10 с модельным номером A3-A50. Он приходит на смену прошлогоднему Acer Iconia Tab с четырьмя фронтальными динамиками.







Новый Acer Iconia Tab 10 A3-A50 тоже оснащается четырьмя динамиками, но еще получил специальный патентованный сабвуфер, при сохранившийся относительно небольшой толщине в 9 мм. Еще одной особенностью стал дисплей с технологией квантовых точек ( Quantum Dot), обеспечивающий более широкий цветовой охват, повышенную яркость, насыщенность и точность.





В основе планшета лежит четырехъядерный процессор MediaTek и операционная система Android 7.0 Nougat. Заявленное время автономной работы достигает 8 часов. Также производитель отмечает Wi-Fi (802.11ac). Более точные характеристики пока не уточняются, также как сроки выпуска и цена.