Планшет Acer Iconia Tab 10 получил дисплей на квантовых точках

Компания Acer анонсировала обновленный планшет Iconia Tab 10 с модельным номером A3-A50. Он приходит на смену прошлогоднему Acer Iconia Tab с четырьмя фронтальными динамиками.



Новый Acer Iconia Tab 10 A3-A50 тоже оснащается четырьмя динамиками, но еще получил специальный патентованный сабвуфер, при сохранившийся относительно небольшой толщине в 9 мм. Еще одной особенностью стал дисплей с технологией квантовых точек ( Quantum Dot), обеспечивающий более широкий цветовой охват, повышенную яркость, насыщенность и точность.


В основе планшета лежит четырехъядерный процессор MediaTek и операционная система Android 7.0 Nougat. Заявленное время автономной работы достигает 8 часов. Также производитель отмечает Wi-Fi (802.11ac). Более точные характеристики пока не уточняются, также как сроки выпуска и цена.

Источник
Acer
Теги
ANDROID планшет ACER Acer Iconia Tab 10

Комментарии

Материалы по теме

Acer выпускает планшет Tab 7 за сто долларов

14 января 2014

Acer выпустит конкурента iPad mini

9 апреля 2013

Acer представила конкурента iPad mini

3 мая 2013

Computex 2014: Acer покажет Full HD планшет Iconia Tab 8

30 мая 2014

Google раскрыла подробности о Android O

17 мая

Telegram запустил платежи и видеосообщения

19 мая
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Acer представила игровой ноутбук Nitro 5 для экономных геймеров
MSI выпустила ноутбук для фанатов World of Tanks
Acer обновила компактный ноутбук-перевертыш Spin 1

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 84
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43