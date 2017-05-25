Acer представила игровой ноутбук Nitro 5 для экономных геймеров

Компания Acer представила ноутбук Nitro 5. Он позиционируется как модель по умеренной цене, способная потянуть современные игры. Ноутбук получил агрессивный "геймерский" дизайн.


Он оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). В основе лежат либо процессоры Intel's Core i5 или Core i7 с графикой NVIDIA GTX 1050 Ti, либо AMD A-series FX седьмого поколения, A12 или A10 с графикой Radeon RX550. Предусмотрено до 32 ГБ оперативной памяти, накопители до 512 ГБ SSD в некоторых конфигурациях с интерфейсом PCIe, до 2 ТБ на винчестере.

Порты включают гигабитный Ethernet, USB 3.1 Type-C, USB 3.0, два USB 2.0 и HDMI. Поддерживается Wi-Fi (802.11ac) с антенной 2x2 MIMO. Ноутбук Acer Nitro 5 появится в Северной Америке в июле по цене от 799 долларов США. В Европе его можно ждать в августе по цене от 1099 евро.

Источник
Acer
Теги
ноутбук ACER

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