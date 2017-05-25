Acer обновила компактный ноутбук-перевертыш Spin 1

Компания Acer обновила компактный ноутбук-перевертыш Spin 1. Напомним, первое поколение Acer Spin 1 было представлена прошлым летом, его сейчас можно купить в США за 250 долларов. Обновленная модель стала тоньше, легче и получила более прочный дизайн благодаря металлиеской конструкции.

Acer Spin 1 оснащается 11,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) с поддержкой опционального стилуса Acer Active Stylus. В основе лежат процессоры начального уровня Intel Apollo Lake, Intel Pentium или Celeron, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель eMMC на 32, 64 или 128 ГБ.

Вес ноутбука составляет 1,25 кг, а толщина — 13,9 мм. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.0, есть порты USB 3.1, USB 2.0, HDMI и слот для карточек microSDXC. Заявленное время автономной работы достигает 8 часов.

Обновленный Acer Spin 1 поступит в продажу в июле по цене от 329 долларов в США и 399 евро в Европе.

Источник
Acer
Теги
ноутбук ACER Acer Spin 1

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