Прототип iPad продают на аукционе за 5000 долларов

Электронный аукцион eBay пополнился весьма интересным лотом. Некто под ником Theappleguru продает инженерный прототип первого iPad, который технически полностью идентичен серийному образцу. Устройство с металлическим корпусом и с 9,7-дюймовым экраном с разрешением 1024 х 768 пикселей оснащается накопителем на 16 ГБ.

Прототип отличается от серийного образца операционной системой. Вместо iOS на него установлена SwitchBoard, которую используют для тестирования компонентов устройств.

Сам Theapplegur пишет, что никогда не видел в продаже подобных прототипов. Что же, возможно, что 5000 долларов за столь редкую вещь это не так уж и дорого.

Источник
BGR
Теги
iPad планшеты

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