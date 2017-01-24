5 программ, которые нужно сразу установить на ноутбук

Часто покупатель нового ноутбука обнаруживает на нём длинный список предустановленных производителем программ. Но, будем честны, далеко не все из них так уж нужны. А вот о программах первой необходимости нужно позаботиться самому.

Менеджеры паролей

Проблема хранения паролей еще недавно не была такой уж проблемой. Пользователи имели по 5-10 аккаунтов на всё про всё: на паре-тройке соцсетей, на одном-двух форумах и на какого-нибудь Steam. Но с каждым годом количество интересных и полезных сервисов растёт дикими темпами. Поэтому у пользователя остаётся всего три подхода для хранения паролей от десятков, иногда сотен аккаунтов. Первый – постоянно забывать и сбрасывать пароль. Не очень удобно. Второй — использовать везде один и тот же пароль. Очень небезопасно, да и редко получается на деле, ведь у разных сервисов разные требования к длине секретного слова и содержащихся в нём символов. Поэтому остаётся только один единственный выход — использовать программу для хранения паролей: KeePass, LastPass, Onesafe и др. Чаще всего в них организована удобная структура, поиск и возможность синхронизации между различными устройствами.



LastPass

Облачное хранилище

Сервисы облачного хранения данных резко и неожиданно вошли в нашу жизнь и стали настолько распространены, что нередко на новеньком ноутбуке вас уже ждёт один из распространённых клиентов. Как и с менеджерами паролей, польза от облачных сервисов налицо. С их помощью, особенно если подписаться на несколько сотен гигабайт пространства, можно делать бэкапы фотографий, документов, чего угодно. Можно легко и просто переходить от ПК к «разъездному» ноутбук и продолжать работу с того места, на котором вы остановились. А если не дай бог накопитель ноутбука внезапно прикажет долго жить, то вы легко скопируете данные из облака на новый. Большинство названий облачных сервисов уже давно на слуху: Dropbox, Google Диск, OneDrive, Яндекс.Диск.



Dropbox

Программы для просмотра температур компонентов ноутбука

От программ, полезных вам, перейдём к программам полезным также и для ноутбука. Чем лаптоп отличается от настольного компьютера в первую очередь? Компактностью. А компактность зачастую несёт с собой ухудшение вентиляции. Поэтому для того, чтобы пользоваться ноутбуком как можно дольше, необходимо хотя бы время от времени проверять, не сильно ли нагревается его процессор, видеокарта, накопители. К примеру, температура жёсткого диска в идеале не должна доходить до 40 градусов, а каждое последующее повышение на 10 градусов укорачивает жизнь накопителя вдвое. Также, если ноутбук подтормаживает, то, возможно, стоит проверить не доходит ли температура CPU до 90 и более градусов. Из бесплатных программ лучше всего подойдёт HWMonitor, но, естественно, существуют и аналоги, среди которых вы можете подобрать себе, возможно, что-то более интересное.



HWMonitor

Софт для геймера

Если у вашего ноутбука есть дискретная видеокарта и вы любите хотя бы изредка поиграть в современные компьютерные игры, то вам не обойтись без MSI Afterburner. В режиме реального времени, прямо поверх игры, эта программа способна показывать множество текущих параметров: частоту ядер процессора, загрузку процессора, видеокарты, оперативной памяти, видеопамяти, количество кадров в секунду и многое другое. Если вам не нравится, как так или иная игра ведёт себя на вашем ноутбуке, MSI Afterburner поможет вам понять, в чём может быть дело. Если процессор большую часть игры загружен на 90-100%, а видеокарта на меньший процент, то ваш CPU просто слишком слаб для этой видеокарты на подобных настройках графики. Если игровой процессор сопровождают кратковременные фризы, то стоит обратить внимание, не забита ли под завязку видеопамять.



MSI Afterburner

«Здоровый» HDD — здоровые нервы

Любой ноутбук стоит ощутимых денег, но данные на нём, порой, еще ценнее. Именно поэтому лучше всего с первых дней следить за состоянием накопителя, на котором сосредоточенны все самые важны для вас файлы. Это могут быть как фотографии с кругосветного круиза, так и годовой отчёт, который завтра нужно показать высшему руководству. В любом случае, потеря будет очень болезненной. Слава Богу, современные накопители регистрируют все ошибки, и посмотреть их можно с помощью любой программы, которая умеет открывать и интерпретировать атрибуты S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analisys and Reporting Technology). Среди софта, способного заранее предупредить о грядущей беде, стоит обратить внимание на CrystalDiskInfo, HDDScan или HDDlife.



CrystalDiskInfo