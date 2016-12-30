5 лучших игровых ноутбуков 2016 года

2016 год стал знаковым для геймерских ноутбуков — их производительность в играх выросла кардинально. Тем не менее, не все игробуки одинаково хороши. Мы расскажем о лучших из всех, что попались нам за последние 365 дней.

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Lenovo IdeaPad Y700 17

Этот ноутбук побывал у нас еще в мае 2016 года и оставил сплошь приятные впечатления (обзор). Конечно, вы не сможете играть на нём в современные игры на максимальных настройках графики. Зато он и стоит относительно недорого — 90 тысяч рублей. Кроме того, он отлично выглядит и имеет удивительно хорошие динамики. Кроме того, у лаптопа мощный процессор Intel Core i7-6700HQ, 16 ГБ оперативки и два накопителя: SSD и жёсткий диск.



Lenovo IdeaPad Y700 17

ASUS ROG GL502VM

ASUS ROG GL502VM нам пока не удалось пощупать вживую, но мы уже упоминали о нём в статье о самых интересных ноутбуках среднего ценового сегмента. Для игрового ноутбука с видеокартой нового поколения — NVIDIA GTX 1060 — он стоит очень недорого, всего 106 тысяч рублей, причём это цена максимальной модификации. C ней вы также получите 16 ГБ оперативки, Intel Core i7-6700HQ, SSD на 256 ГБ и терабайтный жёсткий диск.



ASUS ROG GL502VM

MSI GS43VR 6RE Phantom Pro

Если вы не верите в компактные игровые ноутбуки, то просто обратите внимание на MSI GS43VR 6RE Phantom Pro с 14-дюймовым дисплеем (обзор). Да, он потолще и потяжелее ультрабуков, но в нём всё то же мощное железо, что и в его более рослых братьях: 16 ГБ ОЗУ, Intel Core i7-6700HQ и GTX 1060. С этим набором вы сможете играть в любую современную игру на высоких настройках. А вес в 1,8 кг позволяет носить этот ноутбук с собой хоть каждый день.



MSI GS43VR 6RE Phantom Pro

Acer Predator 15

Еще один крутой ноутбук, мимо которого просто нельзя пройти — обновлённый Acer Predator 15. С видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070 количество кадров в секунду во многих играх превзойдёт ваши ожидания. При этом он хорошо и ярко выглядит и оснащён приличной аудиоподсистемой. Среди модификаций есть версии с 4К-экраном.



Acer Predator 15

Alienware 17

В самом конце уходящего года нам выдалась возможность протестировать совершенно новый игровой ноутбук Alienware с 17,3-дюймовым дисплеем (обзор). У него потрясающей дизайн, как всегда интересная настраиваемая подсветка, восхитительный для ноутбука звук, и хорошая производительность. Но посоветовал бы я его в конфигурации не с GTX 1070, а с GTX 1060, так как с более мощной видеокартой процессору начинает недоставать охлаждения. А с 1060 и играть всё еще можно будет во всё самое новое, и испытывать снижения производительности не придётся.



Alienware 17 R4