Лучшие ультрабуки: 5 «самых-самых» моделей с 14-дюймовым экраном

14 дюймов — оптимальный размер, золотая середина. На 15 было бы удобно, но такие ноутбуки тяжелые и большие. «Тринашки» ныряют в любую сумку, но работать за ними постоянно — та еще мука. Мы нашли пять 14-дюймовых моделей, у каждой из которых есть фишка.

Acer Spin SP714-51-M5DV – самый тонкий

Самый тонкий ультрабук с 14-дюймовым дисплеем на данный момент — Acer Spin S7. За счет мобильности, это отличный компаньон для работы в поездках. Правда, отсюда же исходят и ограничения: из-за очень тонкого корпуса производителю пришлось прибегнуть к использованию 4,5-ваттных процессоров типа Intel Core i7-7Y75. Несмотря на то, что он входит в линейку i7, это совершенно не то, чтобы вы хотели видеть в каком-либо игровом ноутбуке. Но почта и браузер ему по силам.

Кстати, Acer Spin S7 — не просто ноутбук, а трансформер, как Lenovo Yoga. Также из-за тонкого корпуса на боковых гранях этого лаптопа расположились только разъёмы USB Type-C, но в комплекте уже идут переходники на «обычный» USB Type-A и HDMI. Правда, стоит самый тонкий 14-дюймовый ультрабук серьёзных денег — 115 тысяч рублей.



Acer Spin S7

ASUS ZenBook 3 Deluxe UX490UA – самый лёгкий

Не успела ASUS выпустить свой наикомпактнейший ультрабук ASUS ZenBook 3 (обзор) с 12,5-дюймовым экраном и Intel Core i7-7500U внутри, как уже показала его «старшего брата» на 14 дюймов. ASUS ZenBook 3 Deluxe UX490UA еще пока не продаётся, но уже будоражит воображение. У него очень тонкие рамки экрана и, как и у младшей модели, очень скромный вес — всего 1,1 кг. Выглядит он очень стильно и дорого, но и стоить тоже будет немало — от 1700 долларов.

Несмотря на компактность, внутри также можно будет найти Core i7-7500U или Core i5-7200U, до 16 ГБ оперативной памяти и до терабайта на твердотельном накопителе. Среди разъёмов — два USB 3.1 Type-C и аудиоразъём мини-джек.



ASUS ZenBook 3 Deluxe UX490UA

HP EliteBook 840 G3 – с LTE

Ноутбуки разные нужны, ноутбуки разные важны. И ультракомпкактность — не всегда единственно возможное преимущество. HP EliteBook 840 G3, например, отличается другим: у него есть встроенный 4G-модем. Благодаря ему вы не останетесь без интернета за пределами общественных точек доступа Wi-Fi.

Весит HP EliteBook 840 G3 уже 1,9 кг, зато гораздо дешевле перечисленных выше моделей, его можно найти в среднем за 75 тысяч рублей за конфигурацию с неплохим процессором Intel Core i5-6200U, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 ГБ.

HP EliteBook 840 G3

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultrabook — самый лёгкий

В связи с появлением ASUS ZenBook 3 Deluxe UX490UA у Lenovo возникает острая необходимость пересмотреть свой ThinkPad X1, потому что именно он несколько лет подряд был самым лёгким 14-дюймовым ультрабуком. Вес нынешней модели составляет 1,2 кг, при этом недостатка «нафаршированности» пользователь не заметит. Но оно и не удивительно — ThinkPad X1 Carbon стоит 90 000 рублей, за которые вы получите восемь гигабайт оперативной памяти и процессор Intel Core i5-6200U, Full HD IPS-матрицу и быстрый твердотельный накопитель на 256 ГБ.



Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Lenovo Yoga 710 14 — с дискретной видеокартой

Наконец, альтернативный и единственный в своём роде вариант — 14-дюймовый ультрабук с дискретной видеокартой. Здесь, конечно, не стоит какая-нибудь супермощная NVIDIA GeForce GTX 1060, как у настоящих игровых ноутбуков типа MSI GS43VR 6RE Phantom Pro (обзор). В Lenovo Yoga 710 14 установлена — NVIDIA GeForce 940MX. Но и этого будет достаточно для «Танков», «Доты» и Overwatch. Мало того, что на нём можно играть и он всё еще компактен, Lenovo Yoga 710 14 еще и стоит дешевле перечисленных выше моделей — 65 тысяч рублей.



Lenovo Yoga 710 14