Лучшие новинки MWC 2017: ноутбуки и планшеты

Если вам показалось, что на этой неделе было слишком много новостей о новеньких смартфонах, то вам не показалось: только-только отгремела выставка «Всемирный мобильный конгресс». Но там показывали не только мобильники, но и очень привлекательные ноутбуки и планшеты. Мы расскажем о самых интересных моделях.

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Alcatel Plus 12

Бренд Alcatel, который в России более известен по сравнительно недорогим смартфонам, показал на выставке MWC планшет на базе Windows 10 — модель Plus 12. Стоимость, к сожалению, пока не объявлена, но, скорее всего, это будет неплохая и недорогая таблетка. За её 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей разместились компоненты, достаточные для казуальной офисной работы, которую в нашем веке все чаще приходится выполнять прямо по дороге с работы или на работы. Это процессор Intel Celeron N3350, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ на встроенном накопителе. Еще 32 ГБ вы получаете в комплекте в виде microSD-карты. А в клавиатуру встроен LTE-модем, так что планшет посоревнуется с ноутбуками с 4G-модемом.



Alcatel Plus 12

Lenovo Yoga 720

Раскрывающиеся на 360 градусов ноутбуки есть уже во всех линейках Lenovo: больших, маленьких, дорогих и не очень, корпоративных и для домохозяек. Но на Mobile World Congress 2017 появилось и еще одна модель — на этот раз с дискретной видеокартой среднего уровня производительности.

Ноутбук-трансформер называется Lenovo Yoga 720 и оснащён весьма большим для полупланшета дисплеем диагональю 15,6 дюйма, который, в зависимости от конфигурации, может иметь разрешение либо Full HD, либо 4K. Внутрь производитель поместил видеокарту, анонсированную NVIDIA только в начале января — GeForce GTX 1050. Правда, пока не известно, какой будет процессор. Указано только, что это Intel Core i7, но в 2017 году существуют совершенно несравнимые по производительности чипы серии i7. Новинка должна выйти в продажу уже в апреле по цене от 1100 евро.



Lenovo Yoga 720 (15 дюймов)

Будет у Lenovo Yoga 720 и компактная 13-дюймовая версия с Full HD-экраном. Самое интересное в нетй — толщина, всего 14,5 мм.



Lenovo Yoga 720 (13 дюймов)

Porsche Design Book One

Казалось бы, что может быть не так в жизни человека, у которого есть автомобиль марки Porsche, очки со значком Porsche, кепка и даже сотовый телефон с логотипом Porsche? Правильно, его расстраивает, что на его ноутбуке вместо любимого шильдика красуется какое-то яблоко.

Компания Porsche Design — производитель аксессуаров, очков, одежды и сотовых телефоном (не путать с автопроизводителем Porsche AG) — представил на MWC 2017 свой ультрабук с большими красивыми буквами “Porsche Design” на крышке дисплея и под самим дисплеем.

Устройство не имеет какой-то неординарной конструкции, но и просто ноутбуком назвать его сложно, ведь он, во-первых, легко открывается на 360 градусов, во-вторых, также легко разделяется на две части.

Porsche Design Book One оснащён 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 3200х1800 пикселей и достойным «железом»: процессором Intel Core i7-7500U, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ на твердотельном накопителе. Цена пока не подтверждена, но говорят, что брендовый ультрабук будет стоить немногим более $3000.

Samsung Galaxy Book

Компания Samsung также старается не забывать про выпуск Windows-планшетов, которые с появлением Windows 10 и всё более экономичных процессоров Intel становятся всё более юзер-френдли удобными.

В Барселоне корейцы показали Samsung Galaxy Book — планшет в версиях с 10,6 и 12-дюймовым экраном. У младшего разрешение составляет 1920х1080, у старшего — 2160х1440 точек. В новинках есть всё самое современное: 4,5-ваттные процессоры Intel Core 7-го поколения, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ на твердотельном накопителе, а также модуль Wi-Fi (IEEE 802.11ac), модем LTE и приёмник GPS/ГЛОНАСС. У обеих моделей есть сканер отпечатка пальцев и порты USB Type-C.

В комплекте с Galaxy Book поставляются чехол-клавиатура, которая надёжно пристёгивается на магнитах, и беспроводное перо S Pen.



Samsung Galaxy Book



Samsung Galaxy Book

Samsung Galaxy Tab S3

А вот в полку Android-планшетов в этот раз очень скромное прибавление. И тут снова мы видим старания южнокорейской микроэлектроники — 9,7-дюймовую таблетку Galaxy Tab S3. Как и Galaxy Book, эта новинка поддерживает работу со стилусом S Pen для рисования, письма от руки и многого другого.



Samsung Galaxy Tab S3

Планшет оснащён двумя камерами: основной на 13 мегапикселей и фронтальной на 5 Мп; имеет высокое разрешение дисплея — 2048х1536 пикселей, поддерживает карточки microSD ёмкостью до 256 ГБ. При этом собственной памяти у него может быть до 32 ГБ, зато оперативной — аж 4 ГБ. Galaxy Tab S3 уже из коробки будет работать под управлением Android 7.0 Nougat. В зависимости от конфигурации новинка будет стоить от 680 до 770 евро.