5 лучших недорогих игровых ноутбуков: модели с NVIDIA GeForce GTX 1050/1050 Ti

В 2016 году NVIDIA впервые представила мобильные видеокарты, которые почти не отличаются по производительности от своих настольных аналогов. Но в прошлом году вышел только топовый сегмент (GTX 1060/1070/1080) за соответствующие деньги. Теперь же появились и более доступные игровые решения — GTX 1050 и 1050 Ti.

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Lenovo Legion Y520

На выставке потребительской электроники CES 2017, которая проходила в Лас-Вегасе в самом начале января, Lenovo представила не только новые ноутбуки, но и новый бренд для игровых лаптопов — Legion. Первенцами этой серии стали модели Legion Y520 и Legion Y720. Младшая — Legion Y520 — как раз обладает новой видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Кроме неё, ноутбук может похвастать процессором Intel поколения Kaby Lake, 15,6-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, различными накопителями: от SSD на 512 ГБ, до жёсткого диска объёмом 2 ТБ. При всём при этом он подойдёт и активным товарищам, так как весит всего 2,4 кг. Цена стартует с $900.



Lenovo Legion Y520

Acer Aspire V Nitro

В отличие от Lenovo, которая выдумала новые название для линейки, Acer сосредоточилась на самих ноутбуках и просто обновила в очередной раз уже существующий Acer Aspire V Nitro. Внешне он почти не изменился, и, в основном, получил обновления «железного» характера. В первую очередь, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Не обошлось и без новых процессоров — Intel Core i5-7300HQ и i7-7700HQ. Разрешение 15,6-дюймового экрана может доходить до 3840x2160 пикселей. Приятным сюрпризом стало присутствие портов USB Type-C c поддержкой Thunderbolt 3. Весит новинка 2,5 кг, а оценивается минимум в $1200.



Acer Aspire V Nitro

Acer Aspire VX 15

Acer вошла во вкус на рынке игровых ноутбуков, и в этот раз у них тоже есть кое-что совсем новенькое. Если Acer Aspire V Nitro вполне может сойти за стильный лаптоп делового человека, то грозный и яркий внешний вид Acer Aspire VX 15 говорит сам за себя. Компания сделала «спортивно» выглядящий ноутбук. По большому счету, все дизайнерские решения, присущие Acer Aspire VX 15, мы уже видели в разных устройствах раньше, но всё-таки свои отличительные черты у него присутствуют. Как и неплохое «железо»: процессоры Intel Core i5-7300HQ или Core i7-7700HQ, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 или GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ на SSD и 1 терабайт на жёстком диске. Начальная цена в России — 70 000 рублей.



Acer Aspire VX 15

Dell Inspiron 15 7576

Нельзя сказать, что Dell не присутствует на рынке игровых ноутбуков. Просто для этого она в своё время купила Alienware, которая так и продолжает выпускать лаптопы под той же самой маркой. Но и под брендом Dell выходят весьма интересные игровые решения, но только начального уровня.

Тем не менее, в этом году компания выпустила весьма вызывающий Dell Inspiron 15 7576. Его экстерьер тоже изобилует красными и чёрными оттенками, как и у прочих игробуков, так что ошибиться в его предназначении сложно. По комплектующим он может предложить практически всё то же самое, что и перечисленные выше конкуренты. Разве что твердотельный накопитель может быть максимум на 128 ГБ



Dell Inspiron 7576

MSI GE72 7RE Apache Pro

Новые чипы получили и ноутбуки MSI, одного из самых серьёзных игроков на этом рынке. MSI GE72 7RE Apache Pro теперь готов потягаться с моделями выше. Конфигурации в целом те же: новые процессоры седьмого поколения, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 и 1050 Ti, ОЗУ стандарта DDR4 и далее по списку. Шасси, впрочем, осталось прежнее. Цена вопроса — 100 000 рублей.



MSI GE72 7RE Apache Pro