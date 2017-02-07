5 ноутбуков с 4G: работаю, где хочу

Ferra.ru, 

Wi-Fi есть не везде, а «раздавать» интернет с телефона значит впустую тратить его драгоценный заряд. Мы нашли 5 ноутбуков с LTE-модемом (4G), которые всегда будут подключены к интернету напрямую.

HP EliteBook 840 G3

Один из самых недорогих ноутбуков с поддержкой сотовой связи, HP EliteBook 840 G3, стоит 82 тысячи рублей. Но для ультрабука это не так уж много. Тем более, что у него современный процессор Intel Core i5-6200U, твердотельный накопитель на 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Несмотря на 14-дюймовый дисплей, HP EliteBook 840 G3 весит всего 1,5 кг, так что в самый раз подойдёт для работы в дороге.

HP EliteBook 840 G3
HP EliteBook 840 G3

Lenovo ThinkPad X1

Кроме HP, только Lenovo предлагает потенциальным покупателям не раздавать каждый раз мобильный интернет ноутбуку смартфоном, а пользоваться для этого отдельной симкой. Цена и характеристики во многом похожие. Lenovo ThinkPad X1 обладает той же диагональю экрана, тем же процессором, объёмами SSD-накопителя и оперативной памяти, но весит еще меньше — 1,2 кг. Однако стоит уже 92 тысячи рублей.

Lenovo ThinkPad X1
Lenovo ThinkPad X1

HP EliteBook 1040 G3

Еще один ультрабук с LTE. Название другое, а характеристики те же, что и у предыдущих двух. Разве что он тоньше их обоих. А весит примерно 1,4 кг.

HP EliteBook 1040 G3
HP EliteBook 1040 G3

Lenovo ThinkPad P40 Yoga

Другое дело — Lenovo ThinkPad P40 Yoga. Несмотря на то, что это всё еще ультрабук, у него немного более производительный процессор, Intel Core i7-6500U, но самое главное — профессиональная видеокарта NVIDIA Quadro M500M. Она поможет ноутбуку справляться, например, с программами для проектирования (CAD/CAM/CAE) или ускорит работу с монтажем видеороликов. Но за дополнительную мощь придётся заплатить дополнительных денег. Если вы хотите проектировать в поле, то ваш выбор — Lenovo ThinkPad P40 Yoga за 100 000 рублей.

Lenovo ThinkPad P40 Yoga
Lenovo ThinkPad P40 Yoga

HP ZBook 17 G3

Последний в списке лаптопов с LTE-модемом разительно отличается от перечисленных моделей. Это уже не ультрабук, а профессиональный ноутбук. Как Lenovo ThinkPad P40 Yoga, только больше, тяжелее и мощнее. Диагональ его экрана составляет 17,3 дюйма, общий объём твердотельного накопителя и жёсткого диска — 1256 ГБ. Оперативной памяти у ZBook 17 уже 16 ГБ, а процессор так вообще песня — мощнейший Intel Core i7-6820HQ. Плюс еще более производительная профессиональная видеокарта NVIDIA Quadro M4000M. И даже эта махина имеет модуль мобильной связи.

HP ZBook 17 G3
HP ZBook 17 G3

Автор
Ferra.ru
Теги
ноутбук интернет LTE

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