Ноутбук видеоблогера: 5 лучших моделей для работы с видео

Чтобы делать видео, которое понравится зрителям (и соберет подписчиков, если у вас есть свой канал), нужно выучить умное слово «продакшн». Всё, что происходит после съёмок, ложится на ваш компьютер. Ну или ноутбук. Мы выбрали 5 лучших ноутбуков для работы с видео.

Apple MacBook Pro 15 с панелью Touch Bar

Не все, но многие любят «Макбуки», а при выборе обычно дают такие советы: «Если надо для видео, то 15-дюймовый Pro, если нет, то любой Air или "просто Макбук"». И вот MacBook Pro недавно обновился — теперь у них есть не только мощное железо с дискретной (в некоторых версиях) графикой, но и отдельная сенсорная панель вместо верхнего ряда клавиш.

Самая дешевая из конфигураций линейки не очень подходит для видео, а «полный фарш» стоит около 5 тысяч долларов. Поэтому лучше взять что-то среднее: модель с четырёхъядерным процессором (только в 15-дюмовых моделях), но не с самым огромным SSD. Например, версия с видеокартой Radeon Pro 450, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 ГБ обойдётся в 180 тысяч рублей. Монтажеры, успевшие опробовать новые «Прошки», охотно делятся восторгами от плавной и быстрой работы даже с 4K-видео.



Apple MacBook Pro с Touch Bar

Dell Precision 5510

Если вы больше предпочитаете работать в Windows, то здесь сразу несколько ноутбуков готовы побороться за ваше внимание. К примеру, очень тонкий и лёгкий Dell Precision 5510. Его вес составляет всего приблизительно 1,8 кг, а толщина корпуса равняется 17 мм. При этом это отнюдь не ультрабук, а гораздо более производительное устройство. За 160 тысяч рублей вы также получите 16 ГБ оперативной памяти, но уже вдвое более ёмкий SSD (512 ГБ), процессор Intel Xeon E3-1505M и профессиональную видеокарту NVIDIA Quadro M1000M. Плюс, Dell Precision 5510 обладает отличным 4К-дисплеем с очень тонкими рамками.



Dell Precision 5510

HP ZBook Studio G3

Тоже достаточно компактный, но очень производительный ноутбук, предлагает и HP. По большому счёту, многие его характеристики пересекаются с Dell Precision 5510. Например, совпадает объем оперативной памяти, а также оба лаптопа используют в качестве накопителя SSD, и оба — по 512 ГБ. Разве что у него стоит другой, но тоже весьма производительный процессор — Intel Core i7-6820HQ.

HP ZBook Studio G3 чуть посолиднее в весе — 2 кг, а толщина такая же — 17 мм. Но при этом еще и обладает защитой от влаги и пыли по американскому стандарту MIL-STD 810G. Так что HP ZBook Studio G3 вдвойне хорошо подходит для того, чтобы быть ежедневным спутником. Правда, за подобную конфигурацию, да еще и с 4К-дисплеем, придётся заплатить 170 тысяч рублей.

Lenovo ThinkPad P50

Можно немного сэкономить, если обратить внимание на модель компании Lenovo. В линейке ThinkPad (это имя и вообще ноутбучный бизнес китайцы выкупили у IBM, но это было триста лет тому назад) выходят корпоративные ноутбуки всех форм и размеров. Поэтому в моделях и конфигурациях несложно заблудиться.

Если вам нужна серьёзная вычислительная мощь (а для обработки видео она нужна как ничто другое), то на помощь придёт ThinkPad P50. Он немного поувесистее конкурентов: его масса составляет уже 2,5 кг. Зато «под капотом» у него не только SSD на 256 ГБ, но и терабайтный жёсткий диск. Ноутбук стоит всего 130 000 рублей, но, к примеру, его 15,6-дюймовый дисплей имеет уже не 4К, а Full HD-разрешение. Тем не менее, мощный процессор Intel Core i7-6700HQ, профессиональная видеокарта NVIDIA Quadro M1000M и 16 ГБ памяти станут отличным подспорьем при работе в любом редакторе видео.



Lenovo ThinkPad P50

MSI WS72 6QI

Возможно, самый лучший в этом списке — MSI WS72 6QI. Этот ноутбук построен на базе шасси от тонкой и производительной игровой модели той же компании. Игровая видеокарта была заменена на профессиональную — и вот перед вами уже потрясающая «машина» для работы с видео и другими ресурсоёмкими задачами.

Ноутбук стоит в среднем 145 тысяч рублей, поэтому еще и относительно недорогой, но и это привело к некоторым компромиссам. Например, твердотельный накопитель у него всего на 128 ГБ, но зато есть терабайтный HDD. И экран не 4К, а Full HD, хотя не для всех это имеет большое значение.



MSI WS72 6QI