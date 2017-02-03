Отличные недорогие ультрабуки февраля

«Макбуки» теперь стоят совершенно космических денег, а желание иметь очень лёгкий, но мощный ноутбук никуда не делось. Мы выбрали 5 отличных недорогих ультрабуков на Windows — хороший способ сэкономить.

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HP ProBook 430 G4 (Y7Z47EA)

Один из самых недорогих, но, тем не менее, адекватных ультрабуков можно найти всего за 34 тысяч рублей. HP ProBook 430 G4 за эту небольшую стоимость предлагает актуальные и современные характеристики. К примеру, Full HD разрешение, а не позавчерашние 1366х768 пикселей. Полноценный 15-ваттный процессор Intel Core i3 7100U, а не какой-нибудь 4,5-ваттный хиленький чип.

Лаптоп не супертонкий, 2 см в высоту, но зато достаточно лёгкий — всего 1,5 кг. Самый большой его недостаток — обычный жёсткий диск в качестве основного накопителя.



HP ProBook 430 G4

ASUS ZenBook UX330CA

Этого недостатка лишён ASUS ZenBook UX330CA — в нём система установлена на SSD объёмом 128 ГБ. Но тут есть другой компромисс, с которыми придётся мириться — достаточно скромный по быстродействию процессор Intel Core m3-7Y30. Но, благодаря твердотельному накопителю, работа этого ноутбука, возможно, вам покажется даже более быстрой, чем HP ProBook 430 G4. К тому же ASUS ZenBook UX330CA очень тонкий и лёгкий — всего 1,2 кг и 12 мм. Но и стоит подороже — в среднем 40 тысяч рублей.



ASUS ZenBook UX330CA

Acer Aspire V3-372-593C

За 45 тысяч рублей можно получить и быстрый процессор, и быстрый накопитель одновременно. Всё это можно найти в Acer Aspire V3-372-593C. Более того, у него целых 8 ГБ оперативной памяти, а не четыре, как у перечисленных выше моделей. Правда, он «толстенький» — 2 см, но лёгкий — 1,6 кг.



Acer Aspire V3-372-593C

Lenovo IdeaPad 510s 14

Ноутбук на "ультрабучном" Intel Core i7 обойдётся уже приблизительно в 65 тысяч рублей. И это будет IdeaPad 510s с 14-дюймовым дисплеем. Остальные характеристики у него довольно обыденные: вместо твердотельного накопителя — жёсткий диск, но зато сразу на терабайт. Удобно для тех, кто не привык доверять «облачным» сервисам. И за счёт более большого экрана, а значит, более большого корпуса, и вес подрос — до 1,78 кг.



Lenovo IdeaPad 510s 14

ASUS Zenbook UX310UA

Этот лаптоп уже трудно назвать недорогим, ведь за него придётся отдать 66 000 рублей. С другой стороны, это не намного дороже «айфона», а пользы в разы больше. Но дело даже не в этом. ASUS Zenbook UX310UA поставляется с SSD сразу на 512 ГБ. Это огромный объём для ноутбука за такие деньги. При этом у него также приличный процессор, i5-6200U, и 8 ГБ оперативной памяти. Самый лучший выбор на данный момент.



ASUS Zenbook UX310UA