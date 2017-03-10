15 ноутбуков Apple: от компьютера в чемодане до MacBook Pro TouchBar

Огромное количество людей по всему миру ходят под мышку с этими серебристыми лаптопами с яблоком на крышке. И вот уже несколько лет все ноутбуки Apple выглядят схожим образом, так что их невозможно перепутать ни с какими другими. Но, как вы понимаете, они и выглядели так не всегда, и не всегда были такими популярными. Ниже мы немного приоткроем дверь в прошлое и взглянем, как выглядели предшественники «макбуков».

Macintosh Portable (1989)

Первый ноутбук Apple был не совсем ноутбуком, а скорее переносным компьютером на батарейках. Ему посчастливилось вместе с шаттлом «Атлантис» побывать в космосе, что сделало его первым в истории персональным компьютером за пределами атмосферы Земли. Вместо тачпада у Macintosh Portable использовался трекбол, который, кстати, можно было установить хоть с правой, хоть с левой стороны от клавиатуры.



Macintosh Portable

PowerBook 100/140/170 (1991)

В 1991 году Apple положила начало серии ноутбуков PowerBook, выпустив три модели разных ценовых категорий. Фишкой их дизайна стало то, что трекбол теперь находился не слева или справа от клавиатуры, а прямо перед ней, что уже больше напоминает современные модели. PowerBook-и быстро набрали популярность и заняли существенную часть рынка, а немало их особенностей было впоследствии скопировано другими производителями.



Powerbook 100

PowerBook Duo (1992)

PowerBook Duo долгое время оставался одним из самых лёгких ноутбуков Apple. Он весил около 1,8 кг и в толщину был всего 36 мм, что дело его на тот момент одной из лучших моделей для командировок и прочих поездок. А вот размеры сего экрана сегодня очень удивят: лишь 8,4 дюйма.



Powerbook Duo 270c

PowerBook 500 (1994)

PowerBook 500 стал первым ноутбуком Apple c тачпадом вместо трекбола, а также первой моделью с 16-битным звуком и стереодинамиками. Любопытно, что процессор можно было заменить.



PowerBook520c

PowerBook 5300 (1995)

PowerBook 5300 сделали настолько компактным, насколько это вообще было возможно. Из-за этого пришлось, например, отказаться от CD-привода. «Компромиссную» начинку сбалансировали возможностью на лету подключать внешние накопители и приводы, например, ZIP-дисковод (для специальных ZIP-дискет на 100 МБ) и PC-карты Во-первых, пользователь впервые мог подключать к ноутбуку «на горячую» разные типы устройств — накопители на ZIP-дискетах (специальные магнитные диски ёмкостью 100 МБ) и PC-карты. Кроме того, это был один из первых ноутбуков, подвергшихся общественной критике за риск возгорания аккумулятора.



Powebook 5300cs

PowerBook 1400 (1996)

PowerBook 1400 запомнился как ноутбук с возможностью персонализации дизайна. В комплекте шли восемь разных сменных крышек: несколько однотонных и несколько с рисунками. Кроме того, у этого 11,3-дюймового ноутбука был даже CD-привод, причём тоже сменный.

Но и это не самое главное: PowerBook 1400 можно было легко модернизировать. Например, заменить оперативную память на более ёмкую и процессор на более производительный. Для сравнения, в 2017 году уже не каждый MacBook может похвастаться хотя бы возможностью заменить оперативную память.



PowerBook 1400cs

PowerBook G3 (1997)

PowerBook G3 прославился, сразу по нескольким статьям. Это был один из самых быстрых ноутбуков своего времени: у старшей модели процессор работал на частоте аж 292 МГц, лаптоп имел до 64 МБ оперативной памяти и жёсткий диск ёмкостью вплоть до 8 ГБ. Немало на его популярность и популярность марки Apple в целом повлияло то, что именно такой ноутбук был у главной героини сериала «Секс в большом городе».



PowerBook G3

iBook (1999)

По одной фотографии iBook уже ясно, что стало главной фишкой свежих моделей. Вместо типичного для всех ноутбуков того времени дизайна аля «чёрный угловатый чемоданчик», Apple представила публике куда более жизнерадостные модели с намного более плавными линиями.



iBook

PowerBook G4 (2001)

С тех пор Apple почти не возвращалась к чёрным пластиковым ноутбукам. Следующим её детищем стал титановый PowerBook G4 серебристого цвета. Со временем, правда, титан был заменён на алюминий.



PowerBook G4

MacBook Pro (2006)

Линейка MacBook Pro полностью заменила PowerBook-и. Но, в отличие от переименования милиционеров в полицейских, названием дело не ограничилось. Новые «Макбуки» перешли с RISC-процессоров на чипы с архитектурой х86, а именно на Intel Core. Плюс, ноутбуки обзавелись магнитным разъёмом для зарядки MagSafe и встроенной веб-камерой.



MacBook Pro 2006

MacBook Pro (2008)

В 2008 году «Макбуки» переселяются в более привычный нам unibody-корпус из единого куса алюминия.



MacBook Pro 2008

MacBook Air (2008)

Наверное, нет смысла представлять один из самых известных ноутбуков Apple. Он не просто стал очень популярным из-за рекордно маленьких габаритов и малого веса. По сути он стал первым ультрабуком — ещё до того, как Intel придумала это маркетинговое название для всех подражателей «Эйра».



MacBook Air 2008

MacBook Pro Retina (2012)

Третье поколение MacBook Pro тоже было по-своему революционным. Мало того, что ноутбуки стали компактнее при всё еще высокой производительности, они обзавелись дисплеями с небывало высоким на тот момент разрешением — 2880х1000 пикселей.



MacBook Pro Retina 2012

MacBook (2015)

В 2015 году Apple выпускает ультрабук весом чуть меньше килограмма. При этом с потрясающим дисплеем, 2304x1440 пикселей, но весьма и весьма экономичным процессором и всего одним портом — USB Type-C.



MacBook 2015

MacBook Pro с TouchBar (2016)

Последняя и пока еще не получившая однозначной оценки инновация Apple — сесорная полоска с экраном вместо верхнего ряда клавиш. TouchBar показывает те виртуальные клавиши и инструменты, которые актуальны в текущем приложении в конкретный момент: при вводе текста это просто подсказки следующих слов, в браузере — вкладки, в «Фотошопе» — кисти и ползунки.

Получив TouchBar, MacBook Pro растерял кучу преимуществ, отличавших его от других линеек «Макбуков»: выход HDMI, кардридер и набор портов USB — всё это заменили на несколько USB-C.



MacBook Pro с TouchBar