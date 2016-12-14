Kaby Lake против Skylake. Разбираемся в новых процессорах на примере ультрабуков Dell XPS 13
Dell обновила свою визитную карточку среди лаптопов: ультрабук XPS 13 с «безрамочным» дисплеем. Главным поводом послужил выход процессоров Intel на архитектуре Kaby Lake. К счастью, вместе с новинкой нам предоставили и предыдущий XPS 13 с процессором на архитектуре Skylake. Отличный шанс столкнуть их лицом к лицу и увидеть разницу, если она есть.
Оглавление
- Технические характеристики
- Что еще за Kaby Lake?
- Дисплей и звук нового Dell XPS 13
- Тестируем Kaby Lake
- Производительность
- Система охлаждения
- Время автономной работы
- Заключение
Технические характеристики
|
|
Dell XPS 13 9360
|
Dell XPS 13 9350
|
Дисплей
|
13,3 дюйма, 3200x1800, 276 ppi, глянцевый, сенсорный
|
13,3 дюйма, 3200x1800, 276 ppi, глянцевый, сенсорный
|
Процессор
|
Intel Core i7-7500U (2/4 ядра/потока, 2,7/3,5 ГГц, 15 Вт)
|
Intel Core i7-6500U (2/4 ядра/потока, 2,5/3,1 ГГц, 15 Вт)
|
Оперативная память
|
8 ГБ (DDR3, 1866 МГц, двухканальный режим)
|
8 ГБ (DDR3, 1866 МГц, двухканальный режим)
|
Видеочип процессора
|
Intel HD Graphics 620 (300/1050 МГц)
|
Intel HD Graphics 520 (300/1050 МГц)
|
Дискретная видеокарта
|
Нет
|
Нет
|
SSD
|
256 ГБ (PCIe 3.0, NVMe, TOSHIBA THNSN5256GPUK)
|
256 ГБ (PCIe 3.0, NVMe, Samsung PM951 MZVLV256HCHP-000D1)
|
HDD
|
Нет
|
Нет
|
Порты и разъёмы
|
1x USB Type-C/Thunderbolt 3,
2x USB 3.0 Type-A,
1x mini-jack,
кард-ридер SD
|
1x USB Type-C/Thunderbolt 3,
2x USB 3.0 Type-A,
1x mini-jack,
кард-ридер SD
|
Беспроводные интерфейсы
|
Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.1 (Killer Wireless-AC 1535)
|
Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.1 (Dell Wireless 1820A)
|
Аккумулятор
|
60 Вт*ч
|
57 Вт*ч
|
Размеры (ШхГхВ)
|
304x235x15 мм
|
304x235x15 мм
|
Вес
|
1,29 кг
|
1,29 кг
|
Цена
|
100 000 рублей
|
100 000 рублей
|
Где купить
|
Dell XPS 13 93605102013inline
|
Dell XPS 13 93505102013inline
Если вдруг вы владелец предыдущей модели, XPS 13 9350, то можете спокойно выдохнуть: у тех, кто приобретёт себе новинку, будет недостаточно поводов одаривать вас сочувственным взглядом. Изменений весьма немного. По сути, Dell просто поставила под «капот» новый процессор и накинула 3 Вт*ч к ёмкости аккумулятора. Но, кто знает, может новый CPU кардинально быстрее-веселее старого? Это мы и постараемся узнать.
Что еще за Kaby Lake?
Если вы редко заглядываете в раздел «Железо», то, возможно, не знаете, что Intel решила замедлить свою привычную тактику перехода на более тонкий техпроцесс через каждое новое поколение CPU. Оно и понятно, ведь транзисторы становятся всё меньше и меньше уже на протяжении десятков лет, и когда-то этот процесс должен был если не прийти к логическому заключению, то, как минимум, стать намного сложнее для исполнения. А может просто Intel расслабилась, зная, что у неё нет достойного конкурента. Так или иначе, теперь переход на новый техпроцесс именитый чипмейкер будет осуществлять только раз в три поколения процессоров. К чему это я всё собственно? К тому, что в процессорах на архитектуре Kaby Lake вряд ли будет что-то революционное, Intel просто отполировала уже имеющиеся наработки, подкрутила частоты и научила CPU работать с 10-битным HEVC. Если вы всю жизнь жили с мечтой о 10-битном HEVC, то ваш звёздный час, наконец, настал, и пора бежать в магазин. А если серьёзно, то это и правда хорошая штука: умение легко воспроизводить видео с глубиной цвета в 10-бит, не сильно расходуя батарею. И мы, конечно же, проверим это на деле.
Как известно, Intel решила выпустить не все процессоры седьмого поколения сразу, ограничившись пока только небольшим количеством решений для ультрабуков и планшетов. Сразу бросается в глаза один неприятный факт: теперь часть 4,5-ваттных CPU также имеет префиксы i5 и i7, как и их старшие 15- и 45-ваттные братья. Это вызовет ещё большую путаницу, чем раньше, но она определённо на руку как самой Intel, так и всем, кто зарабатывает на продаже техники. Не так давно торговая марка «Atom», заслужившая дурную славу самых медлительных процессоров, стала гораздо реже использоваться в наименованиях чипов. Теперь вот, судя по всему, главный чипмейкер решил, что и m3/m5/m7 тоже отпугивает пользователей. И в этом они правы, и даже мы на Ferra.ru обычно отговариваем от покупки устройств на базе этих CPU. Теперь же неискушённым пользователям будет еще сложнее разобраться, где процессор, подходящий для мощного игрового ноутбука, а где только лишь для ответа на почту. Но до сих пор все процессоры Intel с TDP 15 Вт и ниже продолжает объединять наличие двух вычислительных ядер, что делает их не особо хорошими в компьютерных играх.
Итак, на смену Intel i7-6500U, одному из очень распространённых в ультрабуках последнего года, пришёл Intel Core i7-7500U. C ним мы уже сталкивались еще в обзоре ASUS ZenBook 3, но тогда я не стал уделять много внимание процессору, так как он был установлен в экстремально тонкий ноутбук и ждать от него максимальной производительности было бы глупо. К тому же, сравнивать его напрямую было не с чем: результаты очень сильно зависят от системы, в которой установлен CPU, поэтому сравнивать два процессора из двух разных ноутбуков можно только с большой натяжкой.
Но сегодня перед нами во многом идентичные ноутбуки: Dell XPS 13 9350 с Intel Core i7-6500U и Dell XPS 13 9360 с Intel Core i7-7500U. Шасси у новой модели осталось прежним. Весь внешний вид полностью идентичен. Поэтому подробно о нём я рассказывать не буду, так как об этом можно почитать в обзоре XPS 13 9350. Но всё-таки в двух словах напомню: корпус ультрабуков сделан из алюминия, а топкейс из карбона, покрытого софт-тач. Обе модели обладают глянцевым сенсорным экраном с разрешением 3200х1800 точек, так что без масштабирования не обойтись совсем никак. Что приятно, оба ноутбука обладают приличным количеством портов, так что вы здорово сэкономите на переходниках. Справа и слева есть по одному USB 3.0, также присутствует кард-ридер, USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, разъём для наушников и одна редкая для ноутбуков фича: индикация заряда батареи при нажатии соответствующей клавиши (как на внешних аккумуляторах для зарядки смартфонов и тому подобного). Оба лаптопа весят примерно 1,3 килограмма, но не чересчур тонкие — 15 мм каждый. Но всё же они кажутся компактными благодаря очень тонкой рамке экрана — главной изюминке этой модели.
Дисплей нового Dell XPS 13
Процессор процессором, но мы также решили проверить и другие составляющие нового ультрабука Dell. К примеру, отличается ли экран? Да, но во многом разница укладывается в погрешность. Яркость и контрастность у дисплея новой модели больше, что хорошо. Отклонение цветопередачи и баланса белого тоже чуть больше, но на глаз будет незаметно.
|
Dell XPS 13 9360
|
Dell XPS 13 9350
|
sRGB
|
96%
|
97%
|
Adobe RGB
|
72%
|
73%
|
Гамма
|
1,9
|
1,8
|
Цветовая температура
|
7000 К
|
6600 К
|
Яркость мин./макс.
|
352 кд/м2
|
310,6 кд/м2
|
Контраст
|
1032:1
|
860:1
|
Отклонение цветопередачи DeltaE (меньше — лучше)
|
2,2
|
1,66
Тестируем Kaby Lake
Производительность
Даже в случае с настолько похожими лаптопами никогда не можешь быть уверен, что сравниваешь именно процессоры, а не всю систему целиком, поэтому предупреждаю о возможных погрешностях. Начнём, как обычно, с процессорных тестов. По их результатам можно твёрдо сказать, что i7-7500U быстрее любого побывавшего у нас i7-6500U. Но разница символическая. В Cinebench R15 она составляет 4,01% по сравнению со средним результатом всех протестированных у нас i7-6500U, а при кодировании видео в x264 HD Benchmark 4.0 уже 8,57%. i7-7500U хоть и имеет более высокие частоты, но толку от этого не так много, как хотелось бы.
В обоих ноутбуках стоит память типа DDR3, но с достаточно высокой частотой — 1866 МГц, и в обоих же лаптопах её объём равен. Равна и производительность.
Результаты тестирования ОЗУ Dell XPS 13 в AIDA64 Cache & Memory Benchmark.png
Хорошая новость для тех, кто любит погрызть кактус "игра на ультрабуках" на низких настройках графики: в двух из трёх игр лаптоп на базе нового CPU уверенно лидирует. Исключением стала лишь Dota 2, которая показала одинаковое количество кадров в секунду — 39 FPS в Full HD на средних настройках. В World of Tanks ноутбук Dell XPS 13 9360 продемонстрировал на 4,6 FPS (12,53%) больше, а в Dirt Rally — на 3,8 FPS (19,9%). В процентах выглядит хорошо, а вот в частоте смены кадров как-то бледно. Что представляет собой новое видеоядро? В общем-то, с ним всё тоже самое, что и с самим процессором: по большому счёту новое только название — Intel HD Graphics 620.
Результаты тестирования Dell XPS 13 в играх
Теперь о фильмах. При проигрывании 4К-видеоролика сжатого кодеком HEVC (Main 10) с битрейтом 120 Мбит/с, i7-7500U загружался только на 15-20%. Правда, только в предустановленном в Windows проигрывателе под названием «Кино и ТВ». В нём же, но на лаптопе с i7-6500U видеоряд подёргивался с частотой 2-5 FPS, а загрузка процессора составляла около 70%.
Система охлаждения
Температура корпусов старого (справа) и нового (слева) Dell XPS 13 во время стресс-тестирования
Кроме микро-улучшений в производительности i7-7500U, этот CPU показывает также немного меньшую температуру. В стресс-тесте AIDA64 процессор нового ультрабука грелся на 5 градусов меньше, что даёт нам 7% разницы. Правда, i7-7500U во время 100% нагрузки снижал частоты ядер с базовых 2700 МГц вплоть до 1700 МГц. Вот вам и «трубо-буст»… Зато новый ультрабук был гораздо тише во время тестирования. Корпус новинки также был прохладнее, но тоже только на пару градусов.
Температура процессора Dell XPS 13 9360 во время стресс-тестирования
Время автономной работы
Слабая прибавка в производительности стала уже обычным делом для всех, кто следит за выходом новых чипов Intel. Компания давно переключила свои приоритеты на создание не только мощных, но и экономичных процессоров. Так что может быть новый Dell XPS 13 удивит нас временем автономной работы? Для тестирования я всегда выбираю яркость дисплея 160 кд/м2, включённый Wi-Fi и выключенную подсветку клавиатуры. В таких условиях новичок проработал при проигрывании HD-фильмов больше десяти часов, что является рекордом среди всех результатов протестированных нами в фильмах ноутбуков. В играх же результат обычный — два часа.
Заключение
Думаю, вы наверняка уже сделали свой вывод. Не хочется, конечно, грести все процессоры на архитектуре Kaby Lake под одну гребёнку. Но результаты сравнения Intel Core i7-6500U и Intel Core i7-7500U подсказывают, что менять ультрабук с процессором на архитектуре Sky Lake просто из-за того, что Intel выкатила новые чипы, нет никакого резона. Точнее, конечно же, есть, но он составляет 4-9% в задачах, которые задействуют только непосредственно CPU. А если говорить о GPU, то разница также не велика: 4-5 FPS в играх в лучшем случае. На мой взгляд, небольшое увеличение времени автономной работы и то смотриться более убедительно, ведь 10 часов без подзарядки — это уже серьёзное достижение. Но опять-таки, ультрабуки на Skylake тоже не вырубались после трёх часов просмотра сериалов с накопителя.
Когда Intel переведёт CPU на 10-нм техпроцесс и, быть может, удвоит количество ядер в ультранизковольтных процессорах, тогда, я думаю, действительно будет на что посмотреть. А пока что ничего революционного. Правда, мы же пока протестировали всего один процессор из нескольких уже вышедших и множества грядущих, так что не будем пока хоронить надежду. Лично мне бы очень хотелось верить, что среди четырёхядерников будет более заметный прирост производительности, потому что видеокарты NVIDIA 10-й серии в SLI стали имеющимся CPU Intel не по зубам.