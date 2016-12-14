Kaby Lake против Skylake. Разбираемся в новых процессорах на примере ультрабуков Dell XPS 13

Вывод Архитектура Kaby Lake не принесла каких-либо значительных преимуществ, так что владельцы ноутбуков последних двух лет могут спать спокойно.

Dell обновила свою визитную карточку среди лаптопов: ультрабук XPS 13 с «безрамочным» дисплеем. Главным поводом послужил выход процессоров Intel на архитектуре Kaby Lake. К счастью, вместе с новинкой нам предоставили и предыдущий XPS 13 с процессором на архитектуре Skylake. Отличный шанс столкнуть их лицом к лицу и увидеть разницу, если она есть.

Оглавление

Технические характеристики

Dell XPS 13 9360 Dell XPS 13 9350 Дисплей 13,3 дюйма, 3200x1800, 276 ppi, глянцевый, сенсорный 13,3 дюйма, 3200x1800, 276 ppi, глянцевый, сенсорный Процессор Intel Core i7-7500U (2/4 ядра/потока, 2,7/3,5 ГГц, 15 Вт) Intel Core i7-6500U (2/4 ядра/потока, 2,5/3,1 ГГц, 15 Вт) Оперативная память 8 ГБ (DDR3, 1866 МГц, двухканальный режим) 8 ГБ (DDR3, 1866 МГц, двухканальный режим) Видеочип процессора Intel HD Graphics 620 (300/1050 МГц) Intel HD Graphics 520 (300/1050 МГц) Дискретная видеокарта Нет Нет SSD 256 ГБ (PCIe 3.0, NVMe, TOSHIBA THNSN5256GPUK) 256 ГБ (PCIe 3.0, NVMe, Samsung PM951 MZVLV256HCHP-000D1) HDD Нет Нет Порты и разъёмы 1x USB Type-C/Thunderbolt 3, 2x USB 3.0 Type-A, 1x mini-jack, кард-ридер SD 1x USB Type-C/Thunderbolt 3, 2x USB 3.0 Type-A, 1x mini-jack, кард-ридер SD Беспроводные интерфейсы Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.1 (Killer Wireless-AC 1535) Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.1 (Dell Wireless 1820A) Аккумулятор 60 Вт*ч 57 Вт*ч Размеры (ШхГхВ) 304x235x15 мм 304x235x15 мм Вес 1,29 кг 1,29 кг Цена 100 000 рублей 100 000 рублей Где купить Dell XPS 13 93605102013inline Dell XPS 13 93505102013inline



Старый и новый Dell XPS 13

Если вдруг вы владелец предыдущей модели, XPS 13 9350, то можете спокойно выдохнуть: у тех, кто приобретёт себе новинку, будет недостаточно поводов одаривать вас сочувственным взглядом. Изменений весьма немного. По сути, Dell просто поставила под «капот» новый процессор и накинула 3 Вт*ч к ёмкости аккумулятора. Но, кто знает, может новый CPU кардинально быстрее-веселее старого? Это мы и постараемся узнать.



Старый и новый Dell XPS 13

Что еще за Kaby Lake?

Если вы редко заглядываете в раздел «Железо», то, возможно, не знаете, что Intel решила замедлить свою привычную тактику перехода на более тонкий техпроцесс через каждое новое поколение CPU. Оно и понятно, ведь транзисторы становятся всё меньше и меньше уже на протяжении десятков лет, и когда-то этот процесс должен был если не прийти к логическому заключению, то, как минимум, стать намного сложнее для исполнения. А может просто Intel расслабилась, зная, что у неё нет достойного конкурента. Так или иначе, теперь переход на новый техпроцесс именитый чипмейкер будет осуществлять только раз в три поколения процессоров. К чему это я всё собственно? К тому, что в процессорах на архитектуре Kaby Lake вряд ли будет что-то революционное, Intel просто отполировала уже имеющиеся наработки, подкрутила частоты и научила CPU работать с 10-битным HEVC. Если вы всю жизнь жили с мечтой о 10-битном HEVC, то ваш звёздный час, наконец, настал, и пора бежать в магазин. А если серьёзно, то это и правда хорошая штука: умение легко воспроизводить видео с глубиной цвета в 10-бит, не сильно расходуя батарею. И мы, конечно же, проверим это на деле.



Старый и новый Dell XPS 13

Как известно, Intel решила выпустить не все процессоры седьмого поколения сразу, ограничившись пока только небольшим количеством решений для ультрабуков и планшетов. Сразу бросается в глаза один неприятный факт: теперь часть 4,5-ваттных CPU также имеет префиксы i5 и i7, как и их старшие 15- и 45-ваттные братья. Это вызовет ещё большую путаницу, чем раньше, но она определённо на руку как самой Intel, так и всем, кто зарабатывает на продаже техники. Не так давно торговая марка «Atom», заслужившая дурную славу самых медлительных процессоров, стала гораздо реже использоваться в наименованиях чипов. Теперь вот, судя по всему, главный чипмейкер решил, что и m3/m5/m7 тоже отпугивает пользователей. И в этом они правы, и даже мы на Ferra.ru обычно отговариваем от покупки устройств на базе этих CPU. Теперь же неискушённым пользователям будет еще сложнее разобраться, где процессор, подходящий для мощного игрового ноутбука, а где только лишь для ответа на почту. Но до сих пор все процессоры Intel с TDP 15 Вт и ниже продолжает объединять наличие двух вычислительных ядер, что делает их не особо хорошими в компьютерных играх.

Итак, на смену Intel i7-6500U, одному из очень распространённых в ультрабуках последнего года, пришёл Intel Core i7-7500U. C ним мы уже сталкивались еще в обзоре ASUS ZenBook 3, но тогда я не стал уделять много внимание процессору, так как он был установлен в экстремально тонкий ноутбук и ждать от него максимальной производительности было бы глупо. К тому же, сравнивать его напрямую было не с чем: результаты очень сильно зависят от системы, в которой установлен CPU, поэтому сравнивать два процессора из двух разных ноутбуков можно только с большой натяжкой.



Старый и новый Dell XPS 13

Но сегодня перед нами во многом идентичные ноутбуки: Dell XPS 13 9350 с Intel Core i7-6500U и Dell XPS 13 9360 с Intel Core i7-7500U. Шасси у новой модели осталось прежним. Весь внешний вид полностью идентичен. Поэтому подробно о нём я рассказывать не буду, так как об этом можно почитать в обзоре XPS 13 9350. Но всё-таки в двух словах напомню: корпус ультрабуков сделан из алюминия, а топкейс из карбона, покрытого софт-тач. Обе модели обладают глянцевым сенсорным экраном с разрешением 3200х1800 точек, так что без масштабирования не обойтись совсем никак. Что приятно, оба ноутбука обладают приличным количеством портов, так что вы здорово сэкономите на переходниках. Справа и слева есть по одному USB 3.0, также присутствует кард-ридер, USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, разъём для наушников и одна редкая для ноутбуков фича: индикация заряда батареи при нажатии соответствующей клавиши (как на внешних аккумуляторах для зарядки смартфонов и тому подобного). Оба лаптопа весят примерно 1,3 килограмма, но не чересчур тонкие — 15 мм каждый. Но всё же они кажутся компактными благодаря очень тонкой рамке экрана — главной изюминке этой модели.



Старый и новый Dell XPS 13

Дисплей нового Dell XPS 13

Процессор процессором, но мы также решили проверить и другие составляющие нового ультрабука Dell. К примеру, отличается ли экран? Да, но во многом разница укладывается в погрешность. Яркость и контрастность у дисплея новой модели больше, что хорошо. Отклонение цветопередачи и баланса белого тоже чуть больше, но на глаз будет незаметно.

Dell XPS 13 9360 Dell XPS 13 9350 sRGB 96% 97% Adobe RGB 72% 73% Гамма 1,9 1,8 Цветовая температура 7000 К 6600 К Яркость мин./макс. 352 кд/м2 310,6 кд/м2 Контраст 1032:1 860:1 Отклонение цветопередачи DeltaE (меньше — лучше) 2,2 1,66

Тестируем Kaby Lake

Производительность

Даже в случае с настолько похожими лаптопами никогда не можешь быть уверен, что сравниваешь именно процессоры, а не всю систему целиком, поэтому предупреждаю о возможных погрешностях. Начнём, как обычно, с процессорных тестов. По их результатам можно твёрдо сказать, что i7-7500U быстрее любого побывавшего у нас i7-6500U. Но разница символическая. В Cinebench R15 она составляет 4,01% по сравнению со средним результатом всех протестированных у нас i7-6500U, а при кодировании видео в x264 HD Benchmark 4.0 уже 8,57%. i7-7500U хоть и имеет более высокие частоты, но толку от этого не так много, как хотелось бы.

В обоих ноутбуках стоит память типа DDR3, но с достаточно высокой частотой — 1866 МГц, и в обоих же лаптопах её объём равен. Равна и производительность.



Результаты тестирования ОЗУ Dell XPS 13 в AIDA64 Cache & Memory Benchmark.png

Хорошая новость для тех, кто любит погрызть кактус "игра на ультрабуках" на низких настройках графики: в двух из трёх игр лаптоп на базе нового CPU уверенно лидирует. Исключением стала лишь Dota 2, которая показала одинаковое количество кадров в секунду — 39 FPS в Full HD на средних настройках. В World of Tanks ноутбук Dell XPS 13 9360 продемонстрировал на 4,6 FPS (12,53%) больше, а в Dirt Rally — на 3,8 FPS (19,9%). В процентах выглядит хорошо, а вот в частоте смены кадров как-то бледно. Что представляет собой новое видеоядро? В общем-то, с ним всё тоже самое, что и с самим процессором: по большому счёту новое только название — Intel HD Graphics 620.



Результаты тестирования Dell XPS 13 в играх

Теперь о фильмах. При проигрывании 4К-видеоролика сжатого кодеком HEVC (Main 10) с битрейтом 120 Мбит/с, i7-7500U загружался только на 15-20%. Правда, только в предустановленном в Windows проигрывателе под названием «Кино и ТВ». В нём же, но на лаптопе с i7-6500U видеоряд подёргивался с частотой 2-5 FPS, а загрузка процессора составляла около 70%.

Система охлаждения



Температура корпусов старого (справа) и нового (слева) Dell XPS 13 во время стресс-тестирования

Кроме микро-улучшений в производительности i7-7500U, этот CPU показывает также немного меньшую температуру. В стресс-тесте AIDA64 процессор нового ультрабука грелся на 5 градусов меньше, что даёт нам 7% разницы. Правда, i7-7500U во время 100% нагрузки снижал частоты ядер с базовых 2700 МГц вплоть до 1700 МГц. Вот вам и «трубо-буст»… Зато новый ультрабук был гораздо тише во время тестирования. Корпус новинки также был прохладнее, но тоже только на пару градусов.



Температура процессора Dell XPS 13 9360 во время стресс-тестирования

Время автономной работы

Слабая прибавка в производительности стала уже обычным делом для всех, кто следит за выходом новых чипов Intel. Компания давно переключила свои приоритеты на создание не только мощных, но и экономичных процессоров. Так что может быть новый Dell XPS 13 удивит нас временем автономной работы? Для тестирования я всегда выбираю яркость дисплея 160 кд/м2, включённый Wi-Fi и выключенную подсветку клавиатуры. В таких условиях новичок проработал при проигрывании HD-фильмов больше десяти часов, что является рекордом среди всех результатов протестированных нами в фильмах ноутбуков. В играх же результат обычный — два часа.

Заключение

Думаю, вы наверняка уже сделали свой вывод. Не хочется, конечно, грести все процессоры на архитектуре Kaby Lake под одну гребёнку. Но результаты сравнения Intel Core i7-6500U и Intel Core i7-7500U подсказывают, что менять ультрабук с процессором на архитектуре Sky Lake просто из-за того, что Intel выкатила новые чипы, нет никакого резона. Точнее, конечно же, есть, но он составляет 4-9% в задачах, которые задействуют только непосредственно CPU. А если говорить о GPU, то разница также не велика: 4-5 FPS в играх в лучшем случае. На мой взгляд, небольшое увеличение времени автономной работы и то смотриться более убедительно, ведь 10 часов без подзарядки — это уже серьёзное достижение. Но опять-таки, ультрабуки на Skylake тоже не вырубались после трёх часов просмотра сериалов с накопителя.



Старый и новый Dell XPS 13

Когда Intel переведёт CPU на 10-нм техпроцесс и, быть может, удвоит количество ядер в ультранизковольтных процессорах, тогда, я думаю, действительно будет на что посмотреть. А пока что ничего революционного. Правда, мы же пока протестировали всего один процессор из нескольких уже вышедших и множества грядущих, так что не будем пока хоронить надежду. Лично мне бы очень хотелось верить, что среди четырёхядерников будет более заметный прирост производительности, потому что видеокарты NVIDIA 10-й серии в SLI стали имеющимся CPU Intel не по зубам.