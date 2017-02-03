Почему сенсорные экраны в ноутбуках должны умереть

Кажется, что сенсорный экран — это верх удобства при взаимодействии с любым гаджетом. По крайней мере, этому нас научили смартфоны и планшеты. Но это не всегда так. Рассказываем, почему сенсорный дисплей ноутбука — зло.

Неудобно тянуться через клавиатуру

Основное отличие в эргономике между планшетом и ноутбуком: последний имеет полноценную клавиатуру, необходимую для быстрой и удобной работы с текстом. Но, когда у вас есть клавиатура, вам придётся каждый раз тянуться к через неё к сенсорному дисплею ноутбука. Это не только неудобно, но и будет приводит к усталости и неприятным ощущениям в плечах. Производители по-разному пытаются справится с этой проблемой. Один из самых оригинальных способов в 2013 году представила компания Acer, выведя на рынок модель Acer Aspire R7, у которого тачпад находился выше клавиатуры, а дисплей можно было потянуть к себе, закрыв им клавиатуру. Другие выпускают более привычные транфсмормеры, но проблема в том, что вам всё равно приходится отказываться от клавиатуры, закрывать её экраном, при использовании тач-интерфейса. А если вам не нужна клавиатура, зачем брать ноутбук?



Acer Aspire R7

Тяжелее ноутбук, толще корпус

Если вы хотите наиболее мобильный и компактный ультрабук, то выбор модели с сенсорным экраном — это плохой выбор. Нередко производитель выпускает две версии одного и того же лаптопа: с обычным дисплеем и с сенсорным. И вариант с последним всегда немного толще и тяжелее. Например, разница между сенсорным Dell XPS 13 (обзор) и обычным составляет около 100 грамм.

Бликующий дисплей-зеркало

Когда речь идёт о выборе между ноутбуками с обычным экраном, вы сами вольны выбрать комфортный матовый дисплей или взять гламурный глянцевый и ломать глаза постоянными бликами и отражениями. У ноутбуков с сенсорными экранами покрытие дисплея глянцевое в 99% случаев, так что тут даже выбирать не из чего, придётся мириться, что во всех тёмных сценах фильмов вы будете видеть своё отражение.

Выше цена

При всех неудобствах сенсорного экрана на ноутбуке, эта опция еще и стоит отдельных денег. Таким образом, вам придётся не просто мириться с недостатками, но еще и делать это за свои деньги.

Меньше время автономной работы

Чем навороченнее дисплей, тем больше энергии он потребляет. К примеру, аналогичные ноутбуки с разным разрешением экрана от одного заряда батареи проработают разное время. То же самое касается и сенсорного экрана: с ним лаптоп будет разряжаться быстрее. Конечно, не настолько, как с дискретной видеокартой или более мощным процессором, но, если вы согласились на ноутбук с сенсорным дисплеем просто потому, что в магазине не было в наличии подобной модели с нормальным экраном, помните, что это не одно и тоже.



