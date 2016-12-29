Битва игровых ноутбуков: сравниванием Alienware 17 и Lenovo IdeaPad Y910

В мире ноутбуков тоже всё относительно: какая-нибудь модель кажется отличной только до тех пор, пока не встретишь устройство получше. Поэтому вместо традиционного одиночного обзора мы сегодня сравним два совершенно новых геймерских лаптопа с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070.

Оглавление

Технические характеристики

Alienware 17 Lenovo IdeaPad Y910 Дисплей 17,3 дюйма, 1920x1080 точек, 127 ppi, матовый 17,3 дюйма, 1920x1080 точек, 127 ppi, глянцевый Процессор Intel Core i7-6700HQ (4/8 ядра/потоков, 2,6/3,5 ГГц, 45 Вт) Intel Core i7-6820HK (4/8 ядра/потоков, 2,7/3,6 ГГц, 45 Вт) Оперативная память 16 ГБ (2х 8 DDR4, 2133 МГц, двухканальный режим) 64 ГБ (4х 16 ГБ DDR4, 2400 МГц, двухканальный режим) Видеочип процессора Intel HD Graphics 530 (350/1067 МГц) Intel HD Graphics 530 (350/1050 МГц) Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ GDDR5) NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ GDDR5) SSD 1x 256 ГБ (PCIe 3.0, TOSHIBA THNSN5256GPUK) 1 ТБ (2х 512 ГБ, PCIe 3.0 x4, RAID0, MZVPV512HDGL-000l2) HDD 1x 1 ТБ (7200, HGST HTS721010A9E630) 1х 1 ТБ (WDC WD10SPCX-24HWST1) Порты и разъёмы 1x Thunderbolt 3,

1x USB Type-C,

2х USB 3.0 Type-A,

1x HDMI,

1x Mini DisplayPort,

1x RJ-45,

2x 3,5 мм джек,

1х проприетарный разъём для подключения Alienware Graphics Amplifier 1x Thunderbolt 3,

2x USB 3.0,

2х USB 2.0,

1x HDMI,

1x DisplayPort,

1х RJ-45,

2x 3,5-мм джек (1x S/PDIF),

кард-ридер 6-в-1 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.1 (Qualcomm Atheros QCA6174) Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.1 (Killer Wireless-AC 1535) Аккумулятор 90 Вт*ч 93 Вт*ч Размеры (ШхГхВ) 424х332х30 мм 425х315х36 мм Вес 4,42 кг От 4,6 кг Цена 153 000 рублей n/a

NVIDIA выкатила новые мощные мобильные видеокарты на архитектуре Pascal еще в августе 2016 года, а Lenovo и Alienware привезли в Россию геймерские ноутбуки с этими графическими адаптерами лишь совсем недавно. Обе модели прекрасно подходят для всех современных игр, даже с небольшим заделом на будущее.

Хочу предупредить сразу, что оба лаптопа оснащены одной и той же видеокартой — GTX 1070, но у IdeaPad Y910 мощнее центральный процессор и в четыре раза больше оперативной памяти. Поэтому у него изначально есть преимущество перед Alienware 17. Насколько оно велико — выясним вместе при тестировании, в том числе играми.

К сожалению, цена Lenovo IdeaPad Y910 в конфигурации, которая посетила нашу редакцию, в России неизвестна. На мой взгляд, если она и приедет, то будет оцениваться в 200 000 рублей. А версия с теми же характеристиками, что и у Alienware 17, и стоит на 20 тысяч дороже. К тому же надо помнить, что Alienware известна на рынке геймерских ноутбуков уже давным-давно, а вот Lenovo до этого года не делала лаптопов с видеокартой выше среднего сегмента, так что опыта у неё поменьше.

Внешний вид

Оба ноутбука отнюдь не крохотные, ведь каждый оснащён 17,3-дюймовый дисплеем и под завязку забит мощным железом. Несмотря на то, что NVIDIA удалось в 2016 году сделать невозможное, а именно вместить десктопные видеокарты в ноутбуки, последние стали заметно побольше. Хотя до сих пор существуют и очень тонкие модели вроде MSI GS63VR 6RF Stealth Pro (обзор), в среднем игровые ноутбуки на 10-й серии мобильных видеокарт NVIDIA стали побольше своих предшественников. В целом, модели сравнимы по габаритам и весу, но Alinware 17 все-таки чуточку тоньше и легче.



Alienware 17 (снизу) и Lenovo IdeaPad Y910 (сверху)

Металлическая крышка IdeaPad Y910 имеет интересный узор из перекрещивающихся линий. В центре её — симпатичный красный логотип, а по бокам — пара невысоких рёбер для придания внешнему облику необходимого градуса агрессивности. У Alienware 17 крышка матовая, пластиковая, с традиционной светящейся головой инопланетянина.



Alienware 17 (снизу) и Lenovo IdeaPad Y910 (сверху)

До сих пор петля дисплея у игровых ноутбуков Alienware распологалась там же, где и у Lenovo — у кромки, сейчас же инженеры перенесли её ближе к клавиатуре, так что две половинки лаптопа перестали быть ровно половинками. Правда, новый Alienware 17 от этого не стал тоньше, чем предыдущая «семнашка». А вот к изменению имиджа нужно будет привыкнуть. На мой взгляд, обновлённый дизайн смотрится не хуже прежних, но это дело вкуса.



Alienware 17

Если говорить об общем восприятии, то новый Alienware 17 имеет резкие, рубленные края, а Lenovo Y910 более обтекаемый, плавный. Американский игробук выполнен в сочетании серого и чёрного цветов и не имеет цветных кричащих элементов оформления, если не считать подсветки. Китайский конкурент заявляет о своём боевом предназначении с помощью широкой красной панели над клавиатурой и красными вставками на задней грани.



Lenovo IdeaPad Y910

Клавиатура

Клавиатура Alienware производит хорошее впечатление, правда, даже на таком большом ноутбуке инженеры не смогли сделать так, чтобы клавиши-стрелки не подходили вплотную к остальным. Ход кнопок получше, чем у среднего ноутбука, но ничего сверхъестественного. Нажимаются они плавно и бесшумно. Само собой, клавиатура имеет подсветку, причём для пяти отдельных сегментов можно настроить свой цвет. Кроме клавиатуры, подсвечивается еще и кнопка включения, выполненная в виде маленькой головы инопланетянина, а также надпись ALIENWARE, нанесённая на глянцевую панель под дисплеем. Она хоть и собирает блики, но немного разбавляет общую «матовость» внешнего вида. Наконец, подсвечиваются еще и грани ноутбука: светящуюся полоску имеет как остов со всем железом, так и крышка. Опять-таки, цвет каждой настраивается отдельно. Еще одна фишка Alienware: вся сенсорная поверхность тачпада тоже подсвечивается. Сам он, кстати, весьма небольшой и с отдельными клавишами.



Alienware 17

Lenovo IdeaPad Y910 может похвастать механической клавиатурой. Ход её клавиш едва ли больше, но зато его сопровождает приятно поклацывание. Кроме макро-кнопок, как у Alienware, Lenovo Y910 имеет еще и переключатель, подписанный “Turbo”. Учёные до сих пор не установили точную причину, но замечено, что наличие подобной кнопки на ноутбуке или компьютере увеличивает его привлекательность для покупателей на 146%. Надпись загорается красным, как только вы активируете эту функцию, а процессор и видеокарта прибавляют от нескольких десятков до нескольких сотен мегагерц. Но подробнее об этом будет ниже.

Клавиатура Lenovo IdeaPad Y910 тоже не обошлась без подсветки. Она настраивается через специальное приложение, имеет три режима, которые переключаются сочетанием клавиш fn + пробел. Подсветка заметно ярче, чем у конкурента. Кликпад тоже подсвечивается, но не целиком, а только по периметру. Еще к плюсам клавиатуры я бы отнёс то, что клавиши-стрелки не перепутаешь ни с какими другими, а к минусам — то, что управлять звуком, яркостью подсветки экрана и клавиатуры можно только с выключенным NumPad.



Lenovo IdeaPad Y910

Порты

Теперь постараюсь рассказать о портах, не замучив вас длинным списком. В целом, производители по-разному подошли к разводке разъёмов для подключения периферии, но в каждом подходе есть свои плюсы и минусы. У Alienware 17 большая их часть собрана на задней панели. Там находится RJ-45 для проводной сети, Thunderbolt 3, HDMI, Mini-DisplayPort — всё, что обычно пригождается не так часто, как USB для вставки флешки и тому подобного. Тут же находится и проприетарный разъём для подключения внешней док-станции, в которую можно установить десктопную видеоркарту. Что будет дешевле, чем менять лаптоп на более производительный. По бокам Alienware 17 осталось всего ничего: по одному USB 3.0 справа и слева, а также мини-джеки для наушников и микрофона и один USB Type-C. Что хорошо — большинство проводов окажутся спрятаны за ноутбуком и не будут мозолить глаза и мешаться. Но придёться каждый раз тянуться до этих портов, так как манипулировать 4-килограммовым ноутбуком с 17,3-дюймовым дисплеем на весу очень непросто. Напоследок, мне кажется, портов обычных USB тут маловато.



Alienware 17 (снизу) и Lenovo IdeaPad Y910 (сверху)

У Lenovo IdeaPad Y910 всё более привычно — никаких разъёмов сзади. Но большая их часть всё-таки на левой грани, так что правшам, которые любят подключать много периферии, будет удобно. Там находится полноразмерный DisplayPort, HDMI, RJ-45, Thunderbolt 3 и два USB. На правой грани расположен кард-ридер (у Alienware 17 его нет), пара аудио-разъёмов и еще два USB. На сайте производитель указал, что два из четырёх USB имеют спецификацию USB 2.0, другие два — USB 3.0. Но все они помечены на ноутбуке совершенно одинаково. В целом, по оснащённости портами Lenovo IdeaPad Y910 не уступает Alienware 17.



Alienware 17 (снизу) и Lenovo IdeaPad Y910 (сверху)

А вот про внешний вид граней ноутбуков решать вам самим. На мой взгляд, оба решения в этом плане очень удачны, и каждое выглядит по-своему. Мне больше нравятся рубленые грани ноутбука с инопланетянином на крышке, но это, опять-таки, дело вкуса.



Alienware 17 (снизу) и Lenovo IdeaPad Y910 (сверху)

Дисплей и звук

Экраны и Lenovo IdeaPad Y910, и Alienware 17 имеют классическое Full HD-разрешение, что в 2016 году порадовует уже не всех и не каждого. Игробук китайской компании оснащён дисплеем с частотой обновления 75 МГц против привычных 60-ти и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Она заметно улучшает плавность смены кадров, как было выявлено нами в обзоре монитора AOC G2460PG. Главное, чтобы FPS не опускался ниже 30-ти, но на этих ноутбуках вряд ли такое случится. Разве что выйдет Mafia IV. Кроме этого, дисплей IdeaPad Y910 имеет глянцевое покрытие, что мне, например, не по душе из-за бликов и отражений. Но с ним цвета выглядят поярче, чем с матовым, как у Alienware 17. У последнего нет поддержки G-SYNC нет, зато над экраном есть датчики Tobii Eye Tracking. Они отслеживают движение ваших глаз, что расширяет возможности по управлению ноутбуком. Первое, что вы сразу заметите после запуска лаптопа, его экран тут же гаснет, как только вы от него отходите, и загорается сам, когда возвращаетесь. Это помогает экономить как электричество, так и ресурс ноутбука. Кроме того, все больше современных игр поддерживают Tobii Eye Tracking, что позволяет вам, к примеру, оглядываться и целиться в игре одним взглядом, без использования мыши.

Качество обоих дисплеев не вызывает нареканий. Углы обзора широкие, картинка яркая и без искажений. Обе матрицы неплохо откалиброваны, отклонение цветопередачи минимальное. У IdeaPad Y910 немного завышен баланс белого, но у Alienware 17 меньше максимальная яркость.

Lenovo IdeaPad Y910 Alienware 17 sRGB 92% 95% Adobe RGB 71% 71% Гамма 2,1 2,3 Цветовая температура 8500 7100 Яркость мин./макс. 2/308 кд/м2 13/268 кд/м2 Контраст 1030:1 1200:1 Отклонение цветопередачи DeltaE (меньше — лучше) 1,32 1,35

После воспроизводения песен на обоих ноутбуках, стало очевидно, что в этом Alienware 17 заметно превосходит Lenovo IdeaPad Y910. Не то, чтобы у последнего звук был плохим. Он вполне себе нормальный для подобной модели. Но Lenovo IdeaPad Y700 17, обзор которого мы делали в самом конце мая, звучал, на мой взгляд, гораздо интереснее. Похожий или даже более насыщенный звук как раз у нынешнего Alienware 17. Скорее всего, самый лучший, который мне доводилось встречать на ноутбуках за этот год.

Производительность

Процессоры у лаптопов разные. Alienware 17 оснащён Intel Core i7-6700HQ, который знаком нам по другим многочисленным игробукам, а вот Lenovo IdeaPad Y910 приехал к нам в тестлаб с Intel Core i7-6820HK. Особенность последнего в том, что его можно разгонять, чем инженеры Lenovo и воспользовались, вынеся на клавиатуру кнопку Turbo. Что это даёт? Судя по результатам процессорного теста Cinebench R15, разогнанный Intel Core i7-6820HK в этом ноутбуке становится примерно на 7% производительнее. Что благоприятно скажется в том числе и на кадровой часте в играх. Обратную сторону увеличения частот процессора в ноутбуке вы могли наблюдать в «Железном стриме №9», на котором мы в течение трё часов играли в GTA V на Lenovo IdeaPad Y910. С включённым турбо-режимом, температура процессора поднималась до 95 градусов, тогда как без разгона температура держалась градусов на 10 ниже. К тому же, процессор хоть и держит высокие частоты даже на полной нагрузке, но начинает пропускать примерно 25% тактов, чтобы не перегреться.



Cinebench R15

У Alienware 17 тоже не всё так хорошо, как хотелось бы. Его процессор также испытывает недостаток охлаждения и, хоть и не пропускает такты, но частота ядер не превышает 2500 МГц, хотя должна быть больше 3000 МГц. Это сказалось и в специализированных процессорных бенчмарках (результат ниже, чем средний для Intel Core i7-6700HQ), и в играх, соответственно, тоже.



x264 HD Benchmark 4.0

Оперативной памяти больше у нашего образца Lenovo IdeaPad Y910 — 64 ГБ. Если вы профессионально работаете с видео, то столько вам, возможно, пригодится. А для игр достаточно и 16 ГБ, как у Alienware 17. У последнего память работает на частоте немного выше, так что и по скорости выигрывает.



AIDA64 Cache & Memory Benchmark

Ноутбуки оснащены видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070 с 8 ГБ видеопамяти. Учитывая, что уже 1060-я позволяет комфортно играть во все современные игры, то с её старшей сестрой тем более проблем нет. Так как видеокарты одинаковые, то в играх, по сути, сравнивались процессоры. И разогнанный Intel Core i7-6820HK позволил Lenovo IdeaPad Y910 выдавать больше кадров в секунду, даже несмотря на троттлинг. Но главное то, что оба ноутбука способны выдавать больше 60-ти кадров в секунду даже на очень высоких настройках графики в современных играх.



Battlefiled 1



GTA V



Ведьмак 3

Напомню, что Lenovo IdeaPad Y910 достался нам в очень «богатой» конфигурации. Очень давно к нам не приезжал ноутбук, у которого в качестве системного накопителя стоит SSD сразу на 1024 ГБ. 1024! SSD! Если быть точным, то два по 512 ГБ, объединённых в RAID0. Скорость работы у них очень высокая, особенно при работе с последовательно расположенными данными. Alienware 17 тоже хорошо справляется с чтением и записью данных на SSD, но всё же его накопитель на 256 ГБ заметно медленнее.



HDD, CrystalDiskMark 5.1.2, чтение и запись последовательных данных

Система охлаждения



Температуры Lenovo IdeaPad Y910 и Alienware 17 в стресс-тестировании

Здесь революции не происходило уже давно, хотя мы её очень ждём. Кулеры крутятся, шумят, температуры чипов очень высокие — типичное описание большинства не только тончайших ультрабуков, но и здоровенных игровых махин. Радует, что хотя бы топкейс и клавиатура у обоих ноутбуков остаются приемлемых температур.

Время автономной работы

Конечно, время работы в момент, когда лень или нет возможности подключить зарядное устройство, не самый важный фактор для игрового ноутбука. Особенно, учитывая, что играть вдали от розетки вы всё равно вряд ли захотите, так как лаптоп будет экономить заряд за счёт снижения производительности. Однако совсем прикованным к источнику питания себя чувствовать себя тоже не хочется, равно как и носить за собой зарядку по всему дому. И в этом плане лучше обратить внимание на Alienware 17. Он оказался одним из самых долгоигращих геймерских машин из тех, что мы протестировали. Lenovo IdeaPad Y910 от аккумулятора работает заметно меньше.

Это связано с тем, что поддержка технологии G-SYNC автоматически означает, что ноутбук не сможет переключается на встроенное видеоядро для экономии заряда. Бенчмарк Powermark показал, что на Alienware 17 фильмы можно смотреть целых шесть часов подряд. Еще недавно такое время было доступно только ультрабукам, но с последней линейкой Intel Core и геймерские маши стали жить дольше. Правда, Intel пора бы уже сделать что-то и с производительностью, так как SLI из 1070 и 1080 уже не раскрывается современными мобильными чипами.

Заключение

Несмотря на наш подробный обзор, я всё еще советую посмотреть на эти ноутбуки вживую, чтобы окончательно понять, какой из них вам нравится больше. А может и никакой вовсе.



Alienware 17 (слева) и Lenovo IdeaPad Y910 (справа)

LenovI IdeaPad Y910, на мой взгляд, оснащён более приятной клавиатурой. Она механическая, клавиши кликают во время нажатия, а её подсветка заметно ярче. Но дизайн всё же лучше у Alienware 17. Он выглядит более солидно, серьёзно, однако при необходимости вы можете включить подсветку на его краях и даже подсветить тачпад. Кроме того, у Alienware 17 матовый экран и датчики Tobii Eye Tracker, которые погасят экран и подсветку ноутбука, как только вы от него отвернётесь или отойдёте. Плюс это поможет вам ощутить современные игры по-новому благодаря управлением с помощью взгляда. С другой стороны, IdeaPad Y910 поддерживает G-SYNC, то есть будет выдавать более плавную картинку в фильмах и играх, что не менее важно, чем просто высокий фреймрейт.

А вот звук лучше у Alienware 17, причём намного лучше. И к этому лаптопу, при желании, можно подключить внешнюю видеокарту, что добавит FPS. Но это вряд ли понадобится в обозримом будущем, так как оба ноутбука тянут современные игры на ура даже на очень высоких настройках графики в разрешении Full HD.

Да, у Y910 есть две «киллер-фичи»: внешний привод для оптических дисков и мгновенный разгон процессора и видеокарты нажатием одной кнопки, без перезагрузки. Теперь о ценах. Alienware 17 в рассмотренной нами конфигурации обойдётся вам в 153 тысячи вечнодеревянных. Lenovo IdeaPad Y910 с таким процессором и объёмом оперативной памяти и накопителей вообще пока нельзя купить в России. А за такую же конфигурацию, как у Alienware 17, с вас попросят 170 тысяч.