Простой способ ускорить любой ноутбук (даже очень старый)

Ferra.ru, 

Вы уже удалили лишние программы и даже почистили реестр, а ноутбук всё равно тормозит. Скорее всего, дело вовсе не в процессоре, и пока еще рано покупать новый лаптоп. Есть один простой и довольно дешевый способ ускорить почти любой, даже самый слабенький ноутбук — поменять винчестер на SSD. И это не так сложно, как звучит. Рассказываем, как правильно подойти к вопросу.

Несмотря на то, что, по большому счёту, в оснащении ноутбука твердотельным накопителем нет ничего сверхсложного, некоторая предварительная работа вам всё же потребуется. Начнём с того, что нельзя просто прийти в магазин и сказать: «Будь добры один эсэсди, пожалуйста» — и автоматически получить самый подходящий для вашего лаптопа накопитель. Ведь SSD существует сразу несколько видов.

На заре их проникновения на потребительский рынок распространён был всего один форм-фактор: 2,5 дюйма. Но и тут есть две разновидности: накопители высотой 7 мм и 9 мм. По габаритам такие SSD совпадают с жёсткими дисками для ноутбуков, и зачастую устанавливаются им на смену. Редко в каком ноутбуке есть сразу два отдела для 2,5-дюймовых накопителей.

2,5-дюймовый SSD
2,5-дюймовый SSD

Чуть позже в обиход вошли накопители с разъёмом, который называется "M.2" — они заметно компактнее, поэтому нередко в дорогих ноутбуках вы можете встретить даже до 4 таких. Они имеют ширину 22 мм, а вот длина может различаться, и на это стоит обратить внимание при выборе. Вы можете встретить M.2-накопители длиной 42, 60 и 80 мм. Обычно длину и ширину пишут вместе без указания миллиметров: 2242, 2260, 2280.

Разные SSD M.2
Разные SSD M.2

Среди этого всего этого многообразия нетрудно запутаться. Поэтому придётся потратить немного времени, чтобы найти в интернете, какой накопитель вы можете поставить в ваш ноутбук. Также нужно иметь ввиду, что немало ноутбуков имеют только один отсек для накопителя. Итак, вариантов несколько:

  • у вас стоит 2,5-дюймовый винчестер — тогда меняем его на SSD такого же форм-фактора;
  • если вам повезло, то ваш ноутбук имеет и место под 2,5-дюймовый накопитель (где, скорее всего, уже трудится жёсткий диск), и пустующий слот для M.2-накопитителя;
  • у вас на руках ноутбук с одним единственным разъёмом M.2, но тогда там уже точно установлен SSD, и эта статья не для вас.

SSD форм-фактора M.2 2280
SSD форм-фактора M.2 2280

Разобраться в том, есть ли в вашем ноутбуке лишний пустующий отсек или придётся менять уже установленный жёсткий диск, вам поможет интернет, инструкция к ноутбуку, а порой лучше всего, специализированные форумы. Отдельно еще можно отметить полезный интерактивный инструмент по определению, какой SSD вам подойдёт, от производителя этих самых твердотельных накопителей.

Если в вашем ноутбуке только один слот для накопителя, и в нём установлен жёсткий диск с операционной системой, вашими файлами и все прочем, то его нужно будет из ноутбука выкрутить. Но неужели придётся забросить его в дальний угол? Нет, этот совсем не обязательно. С некоторыми SSD в комплекте идёт специальный набор на этот случай. А именно  небольшой корпус, куда вставляется HDD из вашего ноутбука, с переходником с SATA на USB. Таким образом, ваш жёсткий диск не будет лежать без дела — вы сможете использовать его в качестве внешнего накопителя. Конечно, не обязательно подбирать SSD именно с таким комплектом — подобные вещи можно найти в продаже отдельно.

SSD с набором для превращения вашего жёсткого диска во внешний накопитель
SSD с набором для превращения вашего жёсткого диска во внешний накопитель

Итак, с форм-фактором разобрались, нужный накопитель купили. Что делать дальше? Прочитать наше руководство по апгрейду ноутбука — оно ответит на многие ваши вопросы о сборке и разборке ноутбука и замене комплектующих. А если вы сомневаетесь, не слишком ли стар ваш ноутбук для того, чтобы вставлять в него новый-модный SSD, то также советую прочитать наш эксперимент, который докажет вам, что нет — не слишком стар.

Отличный подопытный для замены HDD на SSD
Отличный подопытный для замены HDD на SSD

Не стоит забывать, что вас ожидает не только разбор ноутбука, но и переустановка Windows. Конечно, можно сделать резервную копию установленной на жёсткий диск системы и перести её на новенький SSD, но гораздо приятнее поставить систему на твердотельный накопитель с нуля, без накопившегося мусора.

Автор
Ferra.ru
Теги
SSD твердотельный накопитель

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