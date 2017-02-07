Какой процессор должен быть в ноутбуке? Выбираем лучший из Intel Kaby Lake

Совсем недавно Intel обновила линейку своих процессоров. Они стали чуть быстрее за счёт увеличение тактовых частот и оптимизации работы с видео. Если вы уже несколько лет не покупали ультрабук, то можете легко запутаться в новых моделях чипов. Мы расскажем вам, чего ждать от новинок и какой процессор выбрать в зависимости от ваших нужд.

Для игрового ноутбука

Если вы точно решили, что хотите не компактный и легковесный ноутбук, а по-настоящему мощный аппарат, способный тянуть все современные игры, то у Intel есть процессоры именно для этого. На самом деле, конечно, не специально для игр, а для любых ресурсоёмких задач. В этом случае, в течение 2017 года вы можете спокойно выбирать среди следующих имён:

Intel Core i7-7700HQ

Intel Core i7-7820HQ

Intel Core i7-7820HK

Intel Core i7-7920HQ.

Они все имеют по четыре ядра и обрабатывают восемь потоков. Все, за исключением Intel Core i7-7700HQ, оснащены 8 МБ кэш-памяти. Топовая модель, Intel Core i7-7920HQ, работает на частоте от 3,1 до 4,1 ГГц. Но самый предпочтительный выбор — это, конечно, Intel Core i7-7820HK, который имеет разблокированый множитель. Только не забывайте, что ноутбук должен иметь поддержку разгона на уровне BIOS, софт под Windows или даже специальную кнопку для разгона, как, например, у Lenovo IdeaPad Y910 (обзор).



Acer Predator 21X

Также имейте ввиду, что такие процессоры не слишком хорошо подходят для долгой работы от одного заряда аккумулятора и редко встречаются в компактных лаптопах.

Для мощного ультрабука

Хоть игровой ноутбук, но всё мобильная, всё-таки иногда нужен ноутбук, чтобы каждый день брать его с собой на встречи или на пары. Такой лаптоп должен быть лёгким и компактным, но если вы хотите от него плавную работу не только в почтовом клиенте, но и в профессиональных приложениях, также необходимо присмотреться к модели процессора. Хоть многие ультрабуки и выглядят одинаково, под «капотом» у них может быть совершенно разная начинка.

Чтобы новенький ультрабук не потерял свою первоначальную прыть уже через год, по-хорошему в нём должен быть один из следующих новых процессоров:

Intel Core i7-7600U

Intel Core i7-7660U

Intel Core i7-7500U

Intel Core i7-7560U.

Они уже как минимум вдвое менее производительные, чем их старшие собраться, перечисленные выше, но при этом сразу втрое более холодные. Это позволяет ставить их даже в такие тончайшие ультрабуки, как ASUS ZenBook 3 (обзор).



ASUS ZenBook 3

Главной причиной меньшей производительности ультрабучных процессоров является то, что в них уже только по два ядра и четыре потока. Плюс, тактовые частоты хоть и заявлены на уровне вплоть до 4 ГГц, но на деле это всего лишь пиковая частота, а в тонком корпусе из-за постоянно высоких температур такие процессоры зачастую работают на номинальной или даже еще меньшей частоте.

Но при этом ультрабуки с этими процессорами, особенно в паре с твердотельным накопителям, легко способны заменить вам топовые компьютеры конца нулевых годов, параллельно предлагая еще и долгую работу от батареи.

Для простенького ультрабука

Если и ультрабук для вас — избыточная по функциональности и скорости работы игрушка, вы всегда можете обратить внимание на процессоры Intel серии Y. Лучше всего, чтобы это был Intel Core i5-7Y54 или Intel Core i7-7Y75. Начиная с седьмого поколения, гигант «микрочипостроения» решил еще больше запутать потребителей неочевидным наименованием серий. Теперь и процессоры, тепловыделение которых в 10 раз меньше, чем у моделей старшей линейки, также имеют названия, начинающиеся с i5 и i7. Слава богу, пока в их именах осталась литера Y, напоминающая, что даже для ультрабуков эти чипы — не огонь.



Huawei Matebook

Они лучше всего подойдут для максимально компактных моделей ноутбуков: весом едва больше килограмма, небольшими 11-дюймовыми дисплеями, а также для трансформеров и планшетов на Windows. C чипами серии Y вы всё еще будете чувствовать себя человеком, просто не сможете нагружать ноутбук чем-либо серьёзным. И сможете реже подходить к розетке.