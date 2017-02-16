5 самых тонких и лёгких 15-дюймовых ноутбуков для полноценной работы

Если для вас работать 13-дюймовым ноутбуком равноценно подглядыванию через замочную скважину, то есть хорошие новости. Мы нашли пять тонких и лёгких ноутбуков с нормальным большим 15-дюймовым экраном.

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LG gram 15

Самый лёгкий ноутбук с 15,6-дюймовым экраном предлагает LG, которая, в целом, не очень-то много внимания уделяет производству лаптопов. Но однажды решила, что, если уж выходить на уже давно поделённый рынок, то с музыкой и фейерверками. Или как минимум с моделью, которая не утонет в массе однообразных конкурентов. Размеры и вес LG gram 15 впечатляют: корпус в высоту всего 16,8 мм, а весит устройство каких-то 980 грамм, что мало даже по меркам 13-шек. При этом ноутбук отнюдь не обделён «мозгами»: он поставляется с процессором Intel Core i7-6500U, имеет 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на целых 512 ГБ. Но есть одна проблема: LG gram 15 не продаётся в России. Ищите в интернет-магазинах, привозите из командировок.



LG Gram

Dell Precision 15 M5510

Следующий по соотношению веса и толщины, Dell Precision 15 M5510, почти сразу вдвое тяжелее — 1,78 кг. Однако и это еще пока очень небольшой вес для ноутбука с таким большим экраном и полноценной клавиатурой. При этом он еще и производительнее. В качества процесссора производителем был выбран Intel Core i5 6300HQ, а видеокарта рассчитана на работу в профессиональных приложениях для моделирования и прочего. Вдобавок к этому Dell Precision 15 M5510 имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на твердотельном накопителе. Очень неплохо для мобильного помощника, который всегда с тобой.



Dell Precision 15 M5510

Lenovo Yoga 710 15

Для тех, кому не нужна профессиональная мобильная видеокарта, но хочется как можно более долгого времени автономной работы, существует Lenovo Yoga 710 15. Это уже не просто «пятнашка», а еще и полноценный трансформер. Его экран открывается на 360 градусов, позволяя сделать из ноутбука планшет. Что, само собой, подразумевает наличие сенсорного дисплея.



Lenovo Yoga 710 15

Начинка у ноутбука — уровня «мейнстрим». Шустрый, но экономичный чип Intel Core i5-6200U, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 256 ГБ. Подкупает также поддержка Wi-Fi стандарта IEEE 802.11ac, а вот отсутствие разъёма USB Type-C в будущем может стать проблемой.

HP ENVY 15

Прекрасный экземпляр в своём классе — HP ENVY 15. Эта модель побывала у нас на тесте прошлой осенью и оставила сплошь положительные впечатления. По своей сути, это стильный ультрабук, увеличенный до размеров «пятнашки», что делает работу за его дисплеем и полноцразмерной клавиатурой гораздо более приятной в сравнении с 13,3-дюймовыми моделями. При этом он всё еще ощущается лёгким и очень мобильным. Толщина корпуса составляет всего 18 мм, а вес — около двух килограмм.



HP ENVY 15

Дисплей HP ENVY 15 поддерживает разрешение вплоть до 3860х2160 точек, а среди процессоров на выбор предлагаются «ультрабучные» i5 и i7. 16 ГБ оперативной памяти дадут свободу для работы с большими файлами, для которых на ноутбуке припасено сразу два накопителя — вместительный жёсткий диск и быстрый SSD.

Dell XPS 15 9550

Еще одна модель из крайне короткого списка лёгких и компактных ноутбуков с 15,6-дюймовым экраном. Но, на этот раз, всё еще попадая по толщине и весу под категорию ультрабуков, этот лаптоп обладает и более или менее солидным игровым потенциалом. Ведь он оснащается очень мощным процессором Intel Core i7-6700HQ и неплохой дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 960M. Благодаря этому Dell XPS 15 9550 — самая любопытная покупка для студента, которому нужно одно устройство для всего: учебы, работы, интернета и игр. Его легко брать с собой, при этом по функциональности он дважды даст фору всем ультрабукам.



Dell XPS 15 9550