Взламываем Сан-Франциско: тест Watch Dogs 2 на пяти игробуках

Только ленивый не ругал первую часть Watch Dogs. Ей сильно досталось за несовременную графику и ужасную оптимизацию. Поэтому неудивительно, что продажи второй части пока что достаточно скромные. Тем не менее, игра уже имеет множество положительных отзывов, поэтому мы не смогли пройти мимо и не проверить, как Watch Dogs 2 поведёт себя на игровых ноутбуках с различными видеокартами.

Если действие первой части «Смотрящих псов» проходило в Чикаго, то вторая переносит нас в Сан-Франциско, и это уже само по себе повод обратить на игру внимание. Город и сам по себе очень красивый и запоминающийся, и очень хорошо воссоздан в Watch Dogs 2. Чего только стоит в игре известный мост Золотые ворота на фоне заката. Или, например, красиво стелящийся туман. Графика определённо стала лучше, чем в первой части. Но, должен сказать, даже на пресете «Ультра» в Full HD всё выглядит не так хорошо, как могло бы быть в конце 2016 года. Watch Dogs 2, к сожалению, не удалось перепрыгнуть планку GTA V. И, даже если ненадолго покажется, что «Псы» теперь действительно выглядят хорошо, стоит выключить их и запустить Battlefield 1 — вы сразу увидите разницу, и не в пользу игры о хакерах.



Watch Dogs 2

Игра базируется на новом движке — Disrupt 2.0. Рекомендуемые требования сразу настраивают владельцев ноутбуков скептически: видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 c 3 ГБ видеопамяти, процессор Intel Core i5-3470 или AMD FX 8120 и 8 ГБ оперативной памяти. А вот минимальные уже интереснее. Требуется карта уровня NVIDIA GeForce GTX 660, то есть, среди ноутбучных, примерно GTX 965M/960M — самой популярной среди мобильных игровых видеокарт. Другими словами, ноутбуки, которые мы обычно берём для тестирования, как раз должны подойти.

Тестовые ноутбуки

Ниже я привёл основные характеристики лаптопов, на которых мы будем испытывать требовательность Watch Dogs 2. Из них новичком является только Acer Predator 15, который приехал в нашу редакцию для отдельного обзора, который, кстати, не заставит себя долго ждать. Про остальные ноутбуки я уже рассказывал. Например, про ASUS ROG G752VM можно прочитать отдельную большую статью, а про другие — в материале Играем в Civilization VI на ноутбуках, или Ультрабукам вход воспрещён. Но выбрал я именно их не просто так. Как уже было упомянуто, GeForce GTX 960M — самый распространённый мобильный графический адаптер среди пользователей Steam. Что вполне понятно — еще не год-два назад это была верхняя граница среднего сегмента ноутбучных видеокарт NVIDIA и представляла собой наилучший компромисс между конечной стоимостью ноутбука с её участием и производительностью этого ноутбука в современных играх. С выходом 10-серии видеоадаптеров NVIDIA, а также с запуском всё более требовательных игр, расстановка сил поменялась, и теперь 960M уже просто минимум, ниже которого я бы не советовал опускаться, если вы действительно любите игры. И с этой видеокартой в нашем эксперименте сразу два ноутбука. Но у них вдвое отличается объём оперативной и видеопамяти, и немного разные по своим способностям процессоры. Так же есть и лаптоп на более старой видеокарте, GeForce GTX 860M, которая тоже когда-то была лучшей из средних или самой скромной из игровых.

Что касается Acer Predator 15, то я еще не успел толком с ним познакомиться — достал из коробки и тут же загрузил и протестировал в Watch Dogs 2. Этот лаптоп заряжен ускорителем NVIDIA GeForce GTX 1070, так что оказался самым производительным в нашей тестовой обойме. Его Full HD дисплей поддерживает G-SYNC, которую я сразу выключил, так как эта технология хоть и спасает от разрывов, она в то же время не даёт FPS подняться выше частоты обновления монитора. А значит отричательно повлияет на результаты тестирования.

В отличие от Acer Aspire V Nitro, который выглядит как солидный мужчина-бизнесмен, Predator 15 выполнен с типичном для игровых лаптопов уклоном в гастролирующую ярмарку. Яркий, с разнообразной подсветкой в разных местах, и громко заявляет о себе специальной мелодией во время загрузки — такого мы уже давно не встречали среди Windows-ноутбуков, а Apple только-только избавилась от подобной практики. Однако, тут уж на вкус и цвет. В игре он работал стабильно, а об остальном подробнее я расскажу в отдельном обзоре.

ASUS ROG G751JM MSI GE72 2QD Apache Acer Aspire V Nitro (VN7-792G-74RW) ASUS ROG G752VM Acer Predator 15 Дисплей 17,3 дюйма, 01920х1080, 127 ppi, IPS, матовый 17,3 дюйма, 1920х1080 точек, 127 ppi, полуматовый 17,3 дюйма, 1920х1080, 127 ppi, IPS, матовый 17,3 дюйма, 1920х1080, 127 ppi, IPS, матовый 15,6 дюймов, 1920х1080, матовый Процессор Intel Core i7-4710HQ (4 ядра/8 потоков, 2,5/3,5 ГГц, 6 Мбайт L3, 47 Вт) Intel Core i7-4720HQ (4 ядра/8 потоков, 2,6/3,6 ГГц, 6 Мбайт L3, 47 Вт) Intel Core i7-6700HQ (4/8 ядра/потоков, 2,6/3,5 ГГц, 45 Вт) Intel Core i7-6700HQ (4/8 ядра/потоков, 2,6/3,5 ГГц, 45 Вт Intel Core i7-6700HQ (4/8 ядра/потоков, 2,6/3,5 ГГц, 45 Вт Оперативная память 12 ГБ (3х 4 Гбайт, DDR3, 1600 МГц, двухканальный режим) 8 ГБ (1х DDR3, 1600 МГц, двухканальный режим) 16 ГБ (2х DDR4, 2133 МГц, двухканальный режим) 16 ГБ (2х DDR4, 2400 МГц, двухканальный режим) 16 ГБ (2х DDR4, 2400 МГц, двухканальный режим) Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 860M (2 ГБ, GDDR5) NVIDIA GeForce GTX 960M (2 ГБ, GDDR5) NVIDIA GeForce 960M (4 ГБ, GDDR5) NVIDIA GeForce 1060M (6 ГБ, GDDR5) NVIDIA GeForce 1070M (8 ГБ, GDDR5) Размеры (ШхГхВ) 416x318x43 мм 419x280x29 мм 423х296х25 мм 428x333х43 мм 391x300x39 мм Вес 4,3 кг 2,7 кг 3 кг 4 кг 3,7 кг

Тестирование

Watch Dogs 2 предоставляет широкий спектр настроек графики, а в верхнем правом углу можно найти и полезный прогресс-бар, показывающий, сколько будет занято видеопамяти памяти. При желании, можно много чего отрегулировать так, чтобы на вашем конкретном ноутбуке игра шла сносно, но для теста я остановился на глобальных настройках. Здесь их пять: низкие настройки графики, средние, высокие, очень высокие и ультра. Как можете видеть на скриншоте, на ультра-настройках игра предупреждает, что будет использовать почти 5 ГБ видеопамяти. Старым видеокартам придётся туго. При желании можно еще подлить бензина в огонь, то есть еще повысить настройки качества, но это оставим энтузиастам.

Ниже вы можете увидеть пять скриншотов с разными пресетами. Но этого, конечно, маловато, чтобы разглядеть разницу во всей её красе, поэтому я записал еще и три видео с тестовым отрезком. Если поездить и поизучать карту игру, не трудно заметить, что количество кадров в секунду не везде будет одинаковым. В центре города фреймрейт один, на автостраде или рядом с пляжем заметно выше, рядом с некоторыми парками в полтора раза ниже. Поэтому и участок для теста я выбрал такой, чтобы захватывал разные локации. В итоге, я остановился на парке Золотые Ворота. Делая круг вокруг этого парка на автомобиле, мы захватываем и город, и парк с бесчисленным количество теней от кроны деревьев, дальше проезжаем пляж и снова возвращаемся в город.



Результаты тестирования Watch Dogs 2 в Full HD на игровых ноутбуках

Посмотрим на результаты пяти ноутбуков в разрешении Full HD. Первое, что бросается в глаза — гигантская разница в производительности между видеокартами 860M/960M и 1060/1070. А ведь между их выходом в свет прошло всего-то пара-тройка лет. И особенно это любопытно на фоне того, что между ноутбуками с 860М и 960М разницы не наблюдается уже в которой игре подряд. Еще странно, что на низких настройках ноутбук с GTX 1060 обходит лаптоп с GTX 1070, но это не так уж важно, поскольку на этих машинах можно играть и на высоких настройках с приличным FPS. Но, к сожалению, даже они не могут обеспечить в Watch Dogs 2 стабильные 60 FPS на ультра-настройках. Для того, чтобы включить G-SYNC и наслаждаться очень плавной картинкой придётся снизить настройки аж до средних. Или оставить на высоких, но время от времени наблюдать просадки. Что любопытно, эта игра здоровски загружается не только видеокарту, но и процессор. Intel Core i7-6700HQ в паре с GTX 1070 на ультра-настройках задействуется на 70-80%. А значит, без хорошего охлаждения процессора или же с менее мощный CPU фреймрейт бы неизбежно снизился.

Watch Dogs 2 на ультра настройках в Full HD

А что же можно сказать про ноутбуки на 860M/960M? Правильно, с ними Watch Dogs 2 уже не будет иметь приятную картинку. Слегка за 30 FPS в разрешении 1920х1080 можно получить только на средних настройках, а 60 мы смогли выжать только из Acer Aspire V Nitro на самых низких настройках в разрешении 1366х768 точек. А вот 30 FPS можно получить уже на очень высоких. Но всё равно это всё одна большая грусть — эти 30 FPS на 1366х768. Watch Dogs 2 не слишком добра к тем, кто не может себе позволить потратить на игровой ноутбук больше 90 тысяч рублей.

Watch Dogs 2 на высоких настройках в Full HD

Про загрузку процессора мы уже поговорили — игра не даёт ему отдыхать. Хотя, конечно, это еще зависит и от производительности видеокарты, которую ему необходимо прокачивать. Теперь о памяти. Как показали тесты, если вы не забудете перед запуском Watch Dogs 2 закрыть все лишние программы, особенно браузер с 30-ю вкладками, то даже 8 ГБ оперативной памяти должно хватить для комфортной игры на ультра-настройках. А столько есть и у игровых ноутбуков начального уровня. А вот видеопамяти игра требует много. Наибольшее потребление было зафиксировано при игре в Full HD на ультра-настройках на ASUS ROG G752VM — 4910 МБ. Поэтому с теми 960M, которые имеют только 2 ГБ памяти, при высоком качестве пару раз я замечал фризы, потому что игра просто не успела подгрузить нужные текстуры. Как видите, меньше 2 ГБ игра требует только на самом низком пресете.

Watch Dogs 2 на низких настройках в Full HD

Заключение



Как это не прискорбно, выводы напрашиваются неутешительные. C одной стороны, Watch Dogs 2 в плане графики и оптимизации явно лучше, чем первая игра серии. С другой, она всё еще далека от ожидаемого. В плане графики мы не увидели какого-либо заметного превосходства над конкурентами, например, в лице уже слегка потрёпанной времен GTA V. А GTA V, между прочим, менее требовательна к ресурсам вашего ноутбука и показывает больший FPS на той же конфигурации. К сожалению, я бы не порекомендовал Watch Dogs 2 к покупке тем, у кого ноутбук не оснащён видеокартой GTX 980M или GTX 1060 и выше, а также полноценный четырёхъядерный i7. Если же вы только выбираете себе игровой лаптоп, то имейте это ввиду, а также нашу свежую инструкцию как подобрать правильный геймерский ноутбук.