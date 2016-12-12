Взламываем Сан-Франциско: тест Watch Dogs 2 на пяти игробуках
Только ленивый не ругал первую часть Watch Dogs. Ей сильно досталось за несовременную графику и ужасную оптимизацию. Поэтому неудивительно, что продажи второй части пока что достаточно скромные. Тем не менее, игра уже имеет множество положительных отзывов, поэтому мы не смогли пройти мимо и не проверить, как Watch Dogs 2 поведёт себя на игровых ноутбуках с различными видеокартами.
Если действие первой части «Смотрящих псов» проходило в Чикаго, то вторая переносит нас в Сан-Франциско, и это уже само по себе повод обратить на игру внимание. Город и сам по себе очень красивый и запоминающийся, и очень хорошо воссоздан в Watch Dogs 2. Чего только стоит в игре известный мост Золотые ворота на фоне заката. Или, например, красиво стелящийся туман. Графика определённо стала лучше, чем в первой части. Но, должен сказать, даже на пресете «Ультра» в Full HD всё выглядит не так хорошо, как могло бы быть в конце 2016 года. Watch Dogs 2, к сожалению, не удалось перепрыгнуть планку GTA V. И, даже если ненадолго покажется, что «Псы» теперь действительно выглядят хорошо, стоит выключить их и запустить Battlefield 1 — вы сразу увидите разницу, и не в пользу игры о хакерах.
Игра базируется на новом движке — Disrupt 2.0. Рекомендуемые требования сразу настраивают владельцев ноутбуков скептически: видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 c 3 ГБ видеопамяти, процессор Intel Core i5-3470 или AMD FX 8120 и 8 ГБ оперативной памяти. А вот минимальные уже интереснее. Требуется карта уровня NVIDIA GeForce GTX 660, то есть, среди ноутбучных, примерно GTX 965M/960M — самой популярной среди мобильных игровых видеокарт. Другими словами, ноутбуки, которые мы обычно берём для тестирования, как раз должны подойти.
Тестовые ноутбуки
Ниже я привёл основные характеристики лаптопов, на которых мы будем испытывать требовательность Watch Dogs 2. Из них новичком является только Acer Predator 15, который приехал в нашу редакцию для отдельного обзора, который, кстати, не заставит себя долго ждать. Про остальные ноутбуки я уже рассказывал. Например, про ASUS ROG G752VM можно прочитать отдельную большую статью, а про другие — в материале Играем в Civilization VI на ноутбуках, или Ультрабукам вход воспрещён. Но выбрал я именно их не просто так. Как уже было упомянуто, GeForce GTX 960M — самый распространённый мобильный графический адаптер среди пользователей Steam. Что вполне понятно — еще не год-два назад это была верхняя граница среднего сегмента ноутбучных видеокарт NVIDIA и представляла собой наилучший компромисс между конечной стоимостью ноутбука с её участием и производительностью этого ноутбука в современных играх. С выходом 10-серии видеоадаптеров NVIDIA, а также с запуском всё более требовательных игр, расстановка сил поменялась, и теперь 960M уже просто минимум, ниже которого я бы не советовал опускаться, если вы действительно любите игры. И с этой видеокартой в нашем эксперименте сразу два ноутбука. Но у них вдвое отличается объём оперативной и видеопамяти, и немного разные по своим способностям процессоры. Так же есть и лаптоп на более старой видеокарте, GeForce GTX 860M, которая тоже когда-то была лучшей из средних или самой скромной из игровых.
Что касается Acer Predator 15, то я еще не успел толком с ним познакомиться — достал из коробки и тут же загрузил и протестировал в Watch Dogs 2. Этот лаптоп заряжен ускорителем NVIDIA GeForce GTX 1070, так что оказался самым производительным в нашей тестовой обойме. Его Full HD дисплей поддерживает G-SYNC, которую я сразу выключил, так как эта технология хоть и спасает от разрывов, она в то же время не даёт FPS подняться выше частоты обновления монитора. А значит отричательно повлияет на результаты тестирования.
В отличие от Acer Aspire V Nitro, который выглядит как солидный мужчина-бизнесмен, Predator 15 выполнен с типичном для игровых лаптопов уклоном в гастролирующую ярмарку. Яркий, с разнообразной подсветкой в разных местах, и громко заявляет о себе специальной мелодией во время загрузки — такого мы уже давно не встречали среди Windows-ноутбуков, а Apple только-только избавилась от подобной практики. Однако, тут уж на вкус и цвет. В игре он работал стабильно, а об остальном подробнее я расскажу в отдельном обзоре.
|
|
ASUS ROG G751JM
|
MSI GE72 2QD Apache
|
Acer Aspire V Nitro (VN7-792G-74RW)
|
ASUS ROG G752VM
|
Acer Predator 15
|
Дисплей
|
17,3 дюйма, 01920х1080, 127 ppi, IPS, матовый
|
17,3 дюйма, 1920х1080 точек, 127 ppi, полуматовый
|
17,3 дюйма, 1920х1080, 127 ppi, IPS, матовый
|
17,3 дюйма, 1920х1080, 127 ppi, IPS, матовый
|
15,6 дюймов, 1920х1080, матовый
|
Процессор
|
Intel Core i7-4710HQ (4 ядра/8 потоков, 2,5/3,5 ГГц, 6 Мбайт L3, 47 Вт)
|
Intel Core i7-4720HQ (4 ядра/8 потоков, 2,6/3,6 ГГц, 6 Мбайт L3, 47 Вт)
|
Intel Core i7-6700HQ (4/8 ядра/потоков, 2,6/3,5 ГГц, 45 Вт)
|
Intel Core i7-6700HQ (4/8 ядра/потоков, 2,6/3,5 ГГц, 45 Вт
|
Intel Core i7-6700HQ (4/8 ядра/потоков, 2,6/3,5 ГГц, 45 Вт
|
Оперативная память
|
12 ГБ (3х 4 Гбайт, DDR3, 1600 МГц, двухканальный режим)
|
8 ГБ (1х DDR3, 1600 МГц, двухканальный режим)
|
16 ГБ (2х DDR4, 2133 МГц, двухканальный режим)
|
16 ГБ (2х DDR4, 2400 МГц, двухканальный режим)
|
16 ГБ (2х DDR4, 2400 МГц, двухканальный режим)
|
Дискретная видеокарта
|
NVIDIA GeForce 860M (2 ГБ, GDDR5)
|
NVIDIA GeForce GTX 960M (2 ГБ, GDDR5)
|
NVIDIA GeForce 960M (4 ГБ, GDDR5)
|
NVIDIA GeForce 1060M (6 ГБ, GDDR5)
|
NVIDIA GeForce 1070M (8 ГБ, GDDR5)
|
Размеры (ШхГхВ)
|
416x318x43 мм
|
419x280x29 мм
|
423х296х25 мм
|
428x333х43 мм
|
391x300x39 мм
|
Вес
|
4,3 кг
|
2,7 кг
|
3 кг
|
4 кг
|
3,7 кг
Тестирование
Watch Dogs 2 предоставляет широкий спектр настроек графики, а в верхнем правом углу можно найти и полезный прогресс-бар, показывающий, сколько будет занято видеопамяти памяти. При желании, можно много чего отрегулировать так, чтобы на вашем конкретном ноутбуке игра шла сносно, но для теста я остановился на глобальных настройках. Здесь их пять: низкие настройки графики, средние, высокие, очень высокие и ультра. Как можете видеть на скриншоте, на ультра-настройках игра предупреждает, что будет использовать почти 5 ГБ видеопамяти. Старым видеокартам придётся туго. При желании можно еще подлить бензина в огонь, то есть еще повысить настройки качества, но это оставим энтузиастам.
Ниже вы можете увидеть пять скриншотов с разными пресетами. Но этого, конечно, маловато, чтобы разглядеть разницу во всей её красе, поэтому я записал еще и три видео с тестовым отрезком. Если поездить и поизучать карту игру, не трудно заметить, что количество кадров в секунду не везде будет одинаковым. В центре города фреймрейт один, на автостраде или рядом с пляжем заметно выше, рядом с некоторыми парками в полтора раза ниже. Поэтому и участок для теста я выбрал такой, чтобы захватывал разные локации. В итоге, я остановился на парке Золотые Ворота. Делая круг вокруг этого парка на автомобиле, мы захватываем и город, и парк с бесчисленным количество теней от кроны деревьев, дальше проезжаем пляж и снова возвращаемся в город.
Результаты тестирования Watch Dogs 2 в Full HD на игровых ноутбуках
Посмотрим на результаты пяти ноутбуков в разрешении Full HD. Первое, что бросается в глаза — гигантская разница в производительности между видеокартами 860M/960M и 1060/1070. А ведь между их выходом в свет прошло всего-то пара-тройка лет. И особенно это любопытно на фоне того, что между ноутбуками с 860М и 960М разницы не наблюдается уже в которой игре подряд. Еще странно, что на низких настройках ноутбук с GTX 1060 обходит лаптоп с GTX 1070, но это не так уж важно, поскольку на этих машинах можно играть и на высоких настройках с приличным FPS. Но, к сожалению, даже они не могут обеспечить в Watch Dogs 2 стабильные 60 FPS на ультра-настройках. Для того, чтобы включить G-SYNC и наслаждаться очень плавной картинкой придётся снизить настройки аж до средних. Или оставить на высоких, но время от времени наблюдать просадки. Что любопытно, эта игра здоровски загружается не только видеокарту, но и процессор. Intel Core i7-6700HQ в паре с GTX 1070 на ультра-настройках задействуется на 70-80%. А значит, без хорошего охлаждения процессора или же с менее мощный CPU фреймрейт бы неизбежно снизился.
Watch Dogs 2 на ультра настройках в Full HD
А что же можно сказать про ноутбуки на 860M/960M? Правильно, с ними Watch Dogs 2 уже не будет иметь приятную картинку. Слегка за 30 FPS в разрешении 1920х1080 можно получить только на средних настройках, а 60 мы смогли выжать только из Acer Aspire V Nitro на самых низких настройках в разрешении 1366х768 точек. А вот 30 FPS можно получить уже на очень высоких. Но всё равно это всё одна большая грусть — эти 30 FPS на 1366х768. Watch Dogs 2 не слишком добра к тем, кто не может себе позволить потратить на игровой ноутбук больше 90 тысяч рублей.
Watch Dogs 2 на высоких настройках в Full HD
Про загрузку процессора мы уже поговорили — игра не даёт ему отдыхать. Хотя, конечно, это еще зависит и от производительности видеокарты, которую ему необходимо прокачивать. Теперь о памяти. Как показали тесты, если вы не забудете перед запуском Watch Dogs 2 закрыть все лишние программы, особенно браузер с 30-ю вкладками, то даже 8 ГБ оперативной памяти должно хватить для комфортной игры на ультра-настройках. А столько есть и у игровых ноутбуков начального уровня. А вот видеопамяти игра требует много. Наибольшее потребление было зафиксировано при игре в Full HD на ультра-настройках на ASUS ROG G752VM — 4910 МБ. Поэтому с теми 960M, которые имеют только 2 ГБ памяти, при высоком качестве пару раз я замечал фризы, потому что игра просто не успела подгрузить нужные текстуры. Как видите, меньше 2 ГБ игра требует только на самом низком пресете.
Watch Dogs 2 на низких настройках в Full HD
Заключение
Как это не прискорбно, выводы напрашиваются неутешительные. C одной стороны, Watch Dogs 2 в плане графики и оптимизации явно лучше, чем первая игра серии. С другой, она всё еще далека от ожидаемого. В плане графики мы не увидели какого-либо заметного превосходства над конкурентами, например, в лице уже слегка потрёпанной времен GTA V. А GTA V, между прочим, менее требовательна к ресурсам вашего ноутбука и показывает больший FPS на той же конфигурации. К сожалению, я бы не порекомендовал Watch Dogs 2 к покупке тем, у кого ноутбук не оснащён видеокартой GTX 980M или GTX 1060 и выше, а также полноценный четырёхъядерный i7. Если же вы только выбираете себе игровой лаптоп, то имейте это ввиду, а также нашу свежую инструкцию как подобрать правильный геймерский ноутбук.