Что делать, если залил ноутбук водой или чаем

Отношения между напитками и ноутбуками часто становятся намного ближе, чем нам того хотелось бы. Опасность подстерегает не только на рабочем столе, но и в кафе, самолётах и прочих местах. Все мы думаем, что уж с нами-то такого не случится, но от неприятностей не застрахован никто. Мы выяснили, что нужно сделать, чтобы минимизировать потери от «потопа».

Последовательность действий при залитии ноутбука жидкостью довольно простая и очевидная, но первые шаги к спасению гаджета стоит выучить до автоматизма, чтобы не «зависнуть», когда трагедия случится.

Шаг первый — вытереть руки, если им тоже досталось. Это не вопрос гигиены или комфорта, просто ноутбук — аппарат электрический, поэтому попытки трогать мокрый лаптоп мокрыми руками — плохая идея.

Шаг второй — отключить ноутбук от зарядки, причём максимально быстро. Вообще всё в этот момент нужно делать как можно скорее, так что сразу настройтесь на нужный темп.

Шаг третий — выключить. Если аккумулятор извлекается, то сделайте это немедленно. Если же он запрятан внутри корпуса, то жмите на кнопку питания. Именно так, никаких там «Пуск — Выключить». Твёрдо и решительно зажмите пальцем кнопку питания и ждите несколько секунд, пока экран не погаснет. Данные в открытых программах не сохранятся, но зато вы, возможно, сохраните жизнь вашему лаптопу. Также стоит отключить всю внешнюю периферию: флешки, мышки и прочее.



Ноутбук, защищённый от попадания жидкости на клавиатуру

Шаг четвёртый — высушить. Если в корпус попала чистая вода в небольшом количестве, то достаточно протереть клавиатуру салфеткой или полотенцем, а потом полностью раскрыть и положить экраном вниз, и ждать. В случае с агрессивной жидкостью: сладким кофе или чаем, алкоголем, мочой (и такое бывает) — ожидание смерти подобно, и каждый час оставляет всё меньше шансов на успешный ремонт без полной замены материнской платы ноутбука. Сластёны просто пропускают этот шаг и сразу переходят к следующему.

Шаг пятый — отнести в сервис-центр. Возможно, ремонт не потребуется, но вскрыть ноутбук и проверить, что влаги нет, как нет и следов коррозии, необходимо.

Что нельзя делать с залитым ноутбуком

Главных правила всего два:

Не включать. Ни в коем случае не пытайтесь включить ноутбук, пока его не проверили ремонтники сервис-центра. Понятно, как рассуждает обычный пользователь: если включиться — хорошо, а если нет, то надо просто еще немного подождать. В действительности Не сушить феном и не класть на горячую батарею. Логика подсказывает, что нагретая жидкость быстрее испарится, но реальный сценарий выглядит так: влага действительно превращается в пар, а сам ноутбук — в баню; вы снимаете лаптоп с батареи, он охлаждается; влага конденсируется на каждом до единого чипе, на каждой дорожке. Если сначала под ударом было конкретное место затопления, то теперь бествие повсеместно. Кроме того, быстрой поток воздуха от фена протолкнёт внутрь пыль, которая в итоге прилипнет к сладким остаткам напитка.