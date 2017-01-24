Что ждёт ноутбуки в 2017 году?

Компьютерам предрекали скорую смерть. Ноутбукам предрекали скорую смерть. Но все пока живы и вполне себе здравствуют. Более того, в новом году лаптопы обещают статьи еще круче, чем прежде. Кратко о тенденциях и прогнозах на 2017 год расскажем в этой статье. В первую очередь взглянуть одним глазом на будущее можно было уже в самом начале нового года — на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, США.

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Ещё больше Thunderbolt 3 и USB Type-C

Разъём USB Type-C наконец-то избавил пользователей от необходимости трижды переворачивать флешку или вилку кабеля перед тем, как всё-таки найдёшь нужное положение. На рынке он уже пару лет, но пока всё еще встречается у меньшинства лаптопов. Его достоинство не только в более удобном разъёме, а в поддержке гораздо более быстрых интерфейсов. Напомним, максимальная теоретическая пропускная способность USB 2.0 составляет 480 Мбит/с, USB 3.0 — 5 Гбит/с, а у USB 3.1 вдвое больше — до 10 Гбит/с. Самые продвинутые лаптопы получают также Thunderbolt 3. Он полностью совместим с USB Type-C, так что вилки и разъёмы невооружённым глазом не отличить, но скорость Thunderbolt 3 доходит уже до 40 Гбит/с. Они поддерживают даже передачу видеосигнала, можно подключить до двух 4К дисплеев одновременно. Apple определённо видит будущее в Thunderbolt 3 — у всех новых MacBook Pro только этот тип разъёма и больше ничего (разве что мини-джек для гарнитуры). Тоже самое справедливо для ASUS ZenBook 3 (обзор) и ASUS ZenBook 3 Deluxe. Купить дорогой ноутбук без этого разъёма в 2017 году было бы неразумно.



USB Type-C (слева) и USB Type-A

Новые видеокарты в игровых ноутбуках

В августе прошлого года игровые ноутбуки в одночасье стали намного производительнее. Виной тому выход новых мобильных видеокарт NVIDIA 10-й серии. Теперь геймерские лаптопы легко тягаются с игровыми ПК. Однако, были представлены только адаптеры из верхнего ценового сегмента: GTX 1080, GTX 1070 и GTX 1060. Цены на игробуки с этими видеокартами совсем не народные. Но в 2017 появятся и менее дорогие модели. На CES в Лас-Вегасе впервые были представлены лаптопы с видеокартами GTX 1050 и GTX 1050 Ti. Конечно, они не дотягивают до новинок, но зато лаптопы с ними будут дешевле. Производительность GTX 1050 находится примерно на уровне GTX 965M, а 1050 Ti чуть быстрее, чем 970M. Среди производителей, которые уже поспешили выпустить новые модели — Lenovo, Dell и Acer.



Acer Aspire VX 15 с GTX 1050 Ti

Трансформеры станут популярнее, планшеты умирают

Любопытным фактом на CES 2017 стало почти полное отсутствие планшетов. Что означает, что в течение года мы увидим буквально единицы новых интересных устройств этой категории. Зато на выставке можно было увидеть несколько новых трансформеров. Dell представила 2-в-1 версию их популярного ультрабука Dell XPS 13 (обзор), HP продемонстрировала разворачивающийся на 360 градусов EliteBook, а Samsung сделала трансформер из хромбука. Но, если верить слухам, Apple представит в этом году обновлённые iPad.



Dell XPS 13 2-в-1