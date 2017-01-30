Что можно сделать со старым ноутбуком? Находим применение устаревшей технике

При покупке нового ноутбука приходится задумываться: а что делать со старым? Вариантов на самом деле гораздо больше, чем просто выкинуть или продать. Правда, всё зависит от того, что это за ноутбук и в каком он состоянии.

Продать

И всё-таки начнём с самого очевидного пути разрешения проблемы, так как он же зачастую и самый выгодный. С ноутбуками Apple обычно вообще не возникает проблем: если он не сломан, то продать его можно быстро и, чаще всего, за хорошие деньги. Если же у него есть проблемы, например, не работает накопитель, можно попытаться заменить его самому или продать, как есть. Ноутбук на базе Windows продать немного сложнее: зачастую это оказывается дольше, и на внушительную сумму рассчитывать не приходится.

Если ноутбук совсем плох, можно попытаться продать хотя бы на запчасти. Выгоднее всего будет самостоятельно его разобрать и продавать отдельные «живые» компоненты через объявления в интернете. И, наоборот, меньше всего денег вы получите, если просто отнесете лаптоп в какой-нибудь сервис и попытаетесь продать его целиком без лишних хлопот с разборкой.

Использовать как медиаплеер

С распространением SmartTV этот способ немного потерял свою актуальность, но всё еще может пригодиться, если у вас старая модель ТВ, или же у него нет подключения к широкополосному интернету — например, в загородном доме. Если ноутбук современный, то будет достаточно скачать какой-нибудь видеоплеер. А если лаптоп старый и дряхлый, еще придётся поискать, какие форматы он сможет «жевать» без особых потерь в качестве. Но это всяко лучше, чем смотреть кино с видеомагнитофона или записывать бесконечные болванки с фильмами для DVD-плеера. Подключить телевизор к ноутбуку не сложнее, чем подключить внешний монитор. А управлять можно хоть со смартфона через TeamViewer.

Использовать как приставку

Даже на старом слабом ноутбуке можно играть, почти как на новом мощном игровом. Существует как минимум два способа для этого. Для первого вам всё-таки понадобится производительный ПК или ноутбук. К примеру, он стоит в спальне, а большой телевизор у вас в гостиной. К нему можно подключить старый лаптоп и с помощью клиента Steam удалённо запускать игры на мощной машине, а управлять на древнем ноутбуке. Очень удобно, но есть один минус — в играх с сетевым режимом возможна задержка, дающая вашим врагам небольшое преимущество над вами.

Для тех, кто считает излишней роскошью тратить деньги на игровой ПК, существуют специальные онлайн-сервисы с тем же принципом. Игра запускается на серверах сайта, а управляете вы ей удалённо со своего старого ноутбука. Не бесплатно, конечно.

Расширить покрытие Wi-Fi

Если игры не для вас, то есть еще одно применение: с помощью старого ноутбука можно увеличить радиус действия вашей точки доступа беспроводной сети. Решение не самое изящное, и придётся перепробовать немало программ, но в итоге ваша Wi-Fi-сеть перестанет отваливаться в дальней комнате.

Проапгрейдить

Наконец, иногда достаточно просто разобраться, в чём причина медленной работы ноутбука, прежде чем списывать его в утиль. На этот случай мы составили подробную инструкцию, как разобрать ноутбук и заменить всё, что заменяется. И нужно признаться, что она пользуется большой популярностью. Ведь нередко достаточно почистить кулеры от пыли, чтобы процессор перестал перегреваться и тормозить. Или обновить оперативную память, что можно сделать в большинстве ноутбуков. А переход с жёсткого диска на SSD даст заметную невооружённым глазом прибавку производительности любому лаптопу, даже старому нетбуку.