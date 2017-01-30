Что можно сделать со старым ноутбуком? Находим применение устаревшей технике

Ferra.ru, 

При покупке нового ноутбука приходится задумываться: а что делать со старым? Вариантов на самом деле гораздо больше, чем просто выкинуть или продать. Правда, всё зависит от того, что это за ноутбук и в каком он состоянии.

Продать

И всё-таки начнём с самого очевидного пути разрешения проблемы, так как он же зачастую и самый выгодный. С ноутбуками Apple обычно вообще не возникает проблем: если он не сломан, то продать его можно быстро и, чаще всего, за хорошие деньги. Если же у него есть проблемы, например, не работает накопитель, можно попытаться заменить его самому или продать, как есть. Ноутбук на базе Windows продать немного сложнее: зачастую это оказывается дольше, и на внушительную сумму рассчитывать не приходится.

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Если ноутбук совсем плох, можно попытаться продать хотя бы на запчасти. Выгоднее всего будет самостоятельно его разобрать и продавать отдельные «живые» компоненты через объявления в интернете. И, наоборот, меньше всего денег вы получите, если просто отнесете лаптоп в какой-нибудь сервис и попытаетесь продать его целиком без лишних хлопот с разборкой.

Использовать как медиаплеер

С распространением SmartTV этот способ немного потерял свою актуальность, но всё еще может пригодиться, если у вас старая модель ТВ, или же у него нет подключения к широкополосному интернету — например, в загородном доме. Если ноутбук современный, то будет достаточно скачать какой-нибудь видеоплеер. А если лаптоп старый и дряхлый, еще придётся поискать, какие форматы он сможет «жевать» без особых потерь в качестве. Но это всяко лучше, чем смотреть кино с видеомагнитофона или записывать бесконечные болванки с фильмами для DVD-плеера. Подключить телевизор к ноутбуку не сложнее, чем подключить внешний монитор. А управлять можно хоть со смартфона через TeamViewer.

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Использовать как приставку

Даже на старом слабом ноутбуке можно играть, почти как на новом мощном игровом. Существует как минимум два способа для этого. Для первого вам всё-таки понадобится производительный ПК или ноутбук. К примеру, он стоит в спальне, а большой телевизор у вас в гостиной. К нему можно подключить старый лаптоп и с помощью клиента Steam удалённо запускать игры на мощной машине, а управлять на древнем ноутбуке. Очень удобно, но есть один минус — в играх с сетевым режимом возможна задержка, дающая вашим врагам небольшое преимущество над вами.

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Для тех, кто считает излишней роскошью тратить деньги на игровой ПК, существуют специальные онлайн-сервисы с тем же принципом. Игра запускается на серверах сайта, а управляете вы ей удалённо со своего старого ноутбука. Не бесплатно, конечно.

Расширить покрытие Wi-Fi

Если игры не для вас, то есть еще одно применение: с помощью старого ноутбука можно увеличить радиус действия вашей точки доступа беспроводной сети. Решение не самое изящное, и придётся перепробовать немало программ, но в итоге ваша Wi-Fi-сеть перестанет отваливаться в дальней комнате.

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Проапгрейдить

Наконец, иногда достаточно просто разобраться, в чём причина медленной работы ноутбука, прежде чем списывать его в утиль. На этот случай мы составили подробную инструкцию, как разобрать ноутбук и заменить всё, что заменяется. И нужно признаться, что она пользуется большой популярностью. Ведь нередко достаточно почистить кулеры от пыли, чтобы процессор перестал перегреваться и тормозить. Или обновить оперативную память, что можно сделать в большинстве ноутбуков. А переход с жёсткого диска на SSD даст заметную невооружённым глазом прибавку производительности любому лаптопу, даже старому нетбуку. 

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Автор
Ferra.ru
Теги
ноутбук экономия

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