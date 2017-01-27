Ноутбуки, которые не купишь в России (но можно заказать в интернете)

Российский рынок ноутбуков не страдает от недостатка продукции. Тем не менее, людям свойственно считать, что у соседа трава зеленее. Поэтому мы расскажем вам о нескольких производителях лаптопов, продукцию которых можно купить только заграницей.

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Clevo

Например, в нашей стране отсутствуют ноутбуки марки Clevo. Эта тайваньская компания специализируется только на них и давно заслужила хорошую репутацию среди геймеров. Конечно, из-за узкой специализации продажи исчисляются десятками, реже сотнями тысяч ноутбуков. Также лаптопы Clevo — постоянные гости мировых выставок электроники. К примеру, на CES 2017 компания в числе прочих производителей показала свои решения на новых мобильных видеокартах NVIDIA GeForce GTX 1050 и 1050 Ti.



Clevo

Eurocom

Пока одни люди пишут в интернетах, что игровой ноутбук — это выдумка, другие разрабатывают геймерские лаптопы, продают их и вполне себе неплохо живут. Хороший пример тому — компания Eurocom Corporation. Она, что любопытно, родом из Канады, а не из США или Китая. Её специализация — высокопроизводительные ноутбуки: игровые лаптопы, мобильные рабочие станции, даже мобильные серверы на основе ноутбука. Eurocom тоже заглядывала на CES 2017. На этот раз с ноутбуком на базе десктопного процессора Intel Core i7-7700K и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080.



Eurocom Tornado F5

Gigabyte

А вот Gigabyte вполне себе известна в наших краях. И не понаслышке, а, в первую очередь, благодаря материнским платам и видеокартам. Кроме того, эта тайваньская компания уже продавала свои ноутбуки, в том числе игровые, на нашем рынке. И даже неплохие — нам удавалось познакомиться с ними вживую. Но сейчас в российской рознице можно встретить только раритетные модели с видеокартами не выше 8-й серии NVIDIA GeForce. Однако Gigabyte продолжает выпускать современные модели за рубежом, теперь под маркой Aorus. И тоже специализируются на игровых решениях.



Gigabyte Aorus

LG

Не хочет к нам со своими ноутбуками идти LG, которая широко представлена на российском рынке электроники в других сегментах. Правда, и предложить она могла бы не так уж много. Тем не менее, компания успела удивить всех заграницей, выпустив модель LG Gram. Это один из самых лёгких ноутбуков с 15,6-дюймовым дисплеем — весит всего 1 кг. При этом оснащается процессорами серии Intel Core i, имеет до 8 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель вплоть до 512 ГБ. Очень заманчивый гаджет для тех, кому нужен большой экран для комфортной работы, и максимальная мобильность.



LG Gram

Razer

Список сбежавших с нашего рынка продолжает вслед за Gigabyte компания Razer. Точнее, компания-то осталась на месте и продолжает продавать игровые мышки, коврики, наушники. Но вот ноутбуки с недавних пор — не для нас. А ведь Razer было и есть чем похвастать. Выбор, правда, состоит всего из парочки ноутбуков. Но они всегда были на стыке тонкости и производительности, и позволяли на небольшом и стильном ноутбуке играть в современные игры где угодно. Вот и современный Razer Blade всего 18 мм толщиной, а несет в себе GTX 1060 и i7-6700HQ.



Razer

Samsung

Похожая история произошла и с Samsung. Сначала витрины магазинов ломились от их продукции, потом, в 2013 году, компания решила резко сократить ассортимент. Якобы для того, чтобы пользователю было легче выбрать. А потом и вовсе перестала привозить ноутбуки на территорию России. В отличие от многих перечисленных выше, последние годы Samsung была более склонна выпускать стильные небольшие ультрабуки. Но с недавних пор на главной странице можно увидеть анонс новой линейки, пока без каких-либо подробностей. Единственное, что следует из анонса, что линейка эта будет игровая.



Samsung