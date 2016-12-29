Шлем виртуальной реальности HTC Vive 2 может дебютировать на CES 2017

Компания HTC может представить второе поколение шлема виртуальной реальности HTC Vive на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на местное новостное агентство CNA (Central News Agency).





Как ожидается, HTC Vive 2 будет использовать беспроводной трансмиттер для подключения к ПК и оснащается двумя 4K-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, вместо текущих 90 Гц.

Согласно более ранним слухам, наследник HTC Vive носит кодовое внутренне название Oasis. Напомним, компания представила HTC Vive еще в марте 2015 года на выставке MWC. Он создан в сотрудничестве с компанией Valve и предназначен для конкуренции с Oculus Rift.

Предзаказы в международном масштабе начали приниматься 29 февраля 2016 года, а поставки стартовали в апреле. В США стоимость составляет $799, а в Европе — 899 евро. В октябре HTC начала официальные продажи шлема Vive в России по по рекомендованной розничной цене 69990 рублей.