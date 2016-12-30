CES 2017: Samsung представила изогнутый монитор на квантовых точках

Компания Samsung Electronics представила к выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, изогнутый монитор CH711 с технологией квантовых точек (Quantum Dot).





По словам производителя, Samsung CH711 разрабатывался для любителей видеоигр и отличается от предшественников более живой и четкой картинкой на экране. Монитор выйдет в версиях с диагональю экрана 27 и 31,5 дюйма.





Samsung CH711 оснащается матрицей с изгибом 1800R, разрешением WQHD (2560 х 1440 пикселей), углами обзора 178° и возможностью воспроизводить 125% цветового пространства sRGB.





Продажи монитора Samsung CH711 стартуют в начале 2017 года.