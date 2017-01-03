CES 2017: Lenovo представила шлем виртуальной реальности дешевле $400

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила собственный шлем виртуальной реальности, предназначенный для игр на ПК с ОС Windows. Главной изюминкой модели станет ее доступность — по словам представителей, шлем на момент начала продаж будет стоить меньше 400 долларов США, что примерно в два раза дешевле HTC Vive.


Кроме того, шлем заметно легче конкурентов — вес составляет 350 граммов. Гаджет оснащается двумя OLED-дисплеями с разрешением 1440 x 1440 пикселей и двумя фронтальными камерами для отслеживания параметров окружающего пространства при игре.

Точные сроки начала продаж шлема виртуальной реальности Lenovo пока не называет, известно лишь, что он выйдет в течение 2017 года.

Источник
Engadget
Теги
LENOVO виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности CES 2017

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