CES 2017: Lenovo представила шлем виртуальной реальности дешевле $400

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила собственный шлем виртуальной реальности, предназначенный для игр на ПК с ОС Windows. Главной изюминкой модели станет ее доступность — по словам представителей, шлем на момент начала продаж будет стоить меньше 400 долларов США, что примерно в два раза дешевле HTC Vive.





Кроме того, шлем заметно легче конкурентов — вес составляет 350 граммов. Гаджет оснащается двумя OLED-дисплеями с разрешением 1440 x 1440 пикселей и двумя фронтальными камерами для отслеживания параметров окружающего пространства при игре.

Точные сроки начала продаж шлема виртуальной реальности Lenovo пока не называет, известно лишь, что он выйдет в течение 2017 года.