CES 2017: Контролер Lenovo 500 Multimedia Controller сочетает возможности клавиатуры и тачпада

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила универсальный мультимедийный контроллер Lenovo 500 Multimedia Controller, который можно использовать как с ПК, так и с телевизорами.





Компактный гаджет сочетает возможности беспроводной клавиатуры и тачпада. Фактически, поверхность клавиатуры одновременно служит и емкостной сенсорной панелью с поддержкой нескольких касаний и распознавания жестов в ОС Windows 10. Клавиатура оптимизирована для набора текста большими пальцами. Вес составляет 141 грамм, а дальнобойность достигает 20 метров. Время автономной работы достигает 8 месяцев.

Продажи Lenovo 500 Multimedia Controller начнутся в марте 2017 года по цене 54,99 доллара США.