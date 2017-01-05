CES 2017: SanDisk представила первую в мире скоростную карточку microSD стандарта А1

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, SanDisk, принадлежащая сейчас Western Digital, представила первую в мире карточку памяти формата microSD которая соответствует стандарту производительности приложений А1 (Application Performance Class 1), закрепленном в свежей версии спецификаций Ассоциации SDA - SD 5.1.





Она призвана ускорить работу приложений в гаджетах, не только смартфонах, но и экшн-камерах, дронах, видеорегистраторах, и так далее. Полное коммерческое название карточки звучит как 256GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I. Благодаря емкости в 256 ГБ она способна вместить до 24 видео в разрешении Full HD, а кроме того, поддерживает высокую скорость передачи данных – до 95МБ/с.

Соответствие спецификациям A1 означает, что карта обеспечивает производительность на уровне 1500 IOPS на операциях чтения с произвольным доступом и на уровне 500 IOPS — на операциях записи с произвольным доступом. В результате, карта позволяет быстро запускать приложения и выполнять различные задачи, в том числе, обеспечивать доступ к аудиофайлам, графике, сохраненным данным и разрешениям приложения.

Карточка SanDisk Ultra microSD класса A1 поступит продажу в январе 2017 года по рекомендованной розничной цене $199,99.

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