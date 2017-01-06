CES 2017: Samsung заявила, что отгрузила 5 миллионов Gear VR

Компания Samsung в рамках выставки CES 2017 в Лас-Вегасе заявила, что ей удалось отгрузить 5 миллионов устройств виртуальной реальности Gear VR. Об этом не без гордости сообщил глава американского отделения Samsung Electronics America Тим Бакстер (Tim Baxter).

Первый вариант Gear VR появился в декабре 2014 года и умел работать исключительно со смартфоном Samsung Galaxy Note 4. Обновленная в 2015 году версия могла подключаться к нескольким моделям производителя. А Gear VR образца 2016 года запустили одновременно с Galaxy Note 7.