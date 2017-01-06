CES 2017: Dell представила первый 8K-монитор

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Dell представила впечатляющий монитор Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K (модельный номер UP3218K), заставляющий 5K-мониторы казаться уже не такими уж ультрачеткими.





Новый Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K позиционируется производителем как первый в мире 32-дюймовый монитор с разрешением 8K. Он получил 33,2М пикселей, с плотностью точек 280 ppi, поддерживает отображение более 1 миллиарда цветов, 100% охват гамм Adobe RGB и sRGB.





По мнению производителя, покупка одного такого монитора будет разумной в случае, если пользователь подумывает об обоснованном приобретении четырех 4K-дисплеев. Логично, что такой гаджет предназначен в первую очередь для высококлассных фотографов, дизайнеров и других пользователей, профессионально работающих с графикой.





И если показанный в октябре прошлого года прототип 8K-монитора Sharp был далек от финальной стадии и потрясал своими габаритами и громоздкостью, то модель Dell уже готова для производства с небольшими кромками со всех четырех сторон, а также предлагает все основные настройки, важные при профессиональной работе — поворот, наклон, вращение и регулировка высоты. Из портов предусмотрены пара DisplayPort 1.3 и четыре USB 3.0.

Продажи Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K запланированы на март 2017 года по цене $4999.

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