CES 2017: Dell представила свой Surface Studio без ПК

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Dell представила необычное устройство под названием Dell Canvas, ориентированное на профессионалов, работающих с графикой.


Модель позиционируется производителем как первое в мире горизонтальное умное рабочее место с сенсорным интерфейсом, поддерживающим как пальцы, так и перо, а также специальным манипулятором. Фактически, у Dell получился этакий Surface Studio без встроенного компьютера. Dell даже творчески позаимствовала у Microsoft новый манипулятор, при этом Surface Dial магическим образом превратился в Totem, хотя и в несколько упрощенном виде. Устройство также можно назвать своего рода Wacom Cintiq с интерфейсом Dial от Microsoft.


Dell Canvas оснащается 27-дюймовой IPS-панелью с матовым покрытием разрешением с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), поддержкой 1.07 миллиарда цветов, контрастностью 1000:1, яркостью 280 нит, 100% охватом гаммы Adobe RGB. Он распознает 2048 уровней силы нажатия и наклон. Сам дисплей может устанавливаться под углом от 1,5 до 10 градусов, а с опциональной подставкой — от 10 до 85 градусов.


Разъемы включают Mini-HDMI, mini-DisplayPort 1.2, USB Type-C, пару USB3.0 Type-A, аудиоразъем. Продажи Dell Canvas стартуют в конце марта по цене $1799.


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Источник
Dell
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