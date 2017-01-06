CES 2017: Google показала шлем виртуальной реальности Huawei

Рассказав о том, какие из смартфонов получат поддержку платформы виртуальной реальности Daydream, компания Google также рассекретила новый шлем виртуальной реальности, над которым работает компания Huawei. Подробности всплыли на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.


Модель под условным названием Huawei VR обеспечивает поле обзора в 95 градусов. Шлем обладает настраиваемым фокусом, в результате, его можно носить без очков. Его можно будет использовать со смартфонами с поддержкой Daydream. Сроки выпуска и ориентировочная цена пока не объявлены. Дополнительные подробности станут известны позднее.

Напомним, после анонса Daydream в мае 2016 года, Google сообщила что, над шлемами виртуальной реальности на базе трудятся такие производители, как Samsung, HTC, LG, Xiaomi, Huawei, ZTE, ASUS и Alcatel.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
Google
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Google Huawei CES 2017 виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности Daydream

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