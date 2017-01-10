Apple и Carl Zeiss готовят смарт-очки с дополненной реальностью

Известный блоггер и технический эксперт Роберт Скобл (Robert Scoble) подлил масла в огонь слухов о подготовке компанией Apple смарт-очков.



Тим Кук и очки

По словам источника, Apple сотрудничает с компанией Carl Zeiss над оптической системой с дополненной реальностью. Скобл отметил, что этот слух ему подтвердил работник Carl Zeiss AG.

Согласно описанию, Apple и Carl Zeiss вместе работают над легкими очками для дополненной/смешанной реальности. Их могут анонсировать в начавшемся 2017 году.

Напомним, в прошлом ноябре издание Bloomberg также рассказало о подготовке смарт-очков Apple. Тогда сообщалось, что Apple вышла на контакт с потенциальными поставщиками и заказала "небольшие" объемы окологлазных мини-дисплеев. То есть, проект сейчас находится на стадии разработки прототипов. По данным Bloomberg, подобные очки могут быть выпущены в 2018 году.

В июле 2016 года Тим Кук, глава Apple, заявил, что в компании видят высокий потенциал области дополненной реальности, как для пользователей, так и с точки зрения коммерческой выгоды.