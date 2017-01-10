ZTE собирается выпустить умные часы на Android Wear
Компания ZTE из Китая, сообщает phone Arena, трудится над созданием собственных смарт часов на платформе Android Wear (вероятно, уже на Android Wear 2.0). Однако покажут их только в конце 2017 года. На территории США продажами устройства займется один из крупных национальных сотовых операторов. Новинку оснастят поддержкой 4G LTE для работы в Интернете без смартфона.
Рынок смарт часов переживает далеко не лучшие времена — так, в третьем квартале 2016 года продажи упали на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го года.
Источникphone Arena