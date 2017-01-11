CES 2017: Клавиатуры AULA подойдут фанатам шутеров

Компания AULA представила на выставке CES 2017 новые клавиатуры, созданные специально для фанатов шутеров.

Например, одна модель с многоцветной подсветкой и удобным упором оснащена исключительно необходимыми для игры клавишами — функциональными кнопками, стандартным набором Shift, Crtl, Alt и кнопками для вызова команд.

Другая версия, также «цветная», отличается маленькими размерами, пятью рядами клавиш, также лишена многих стандартных кнопок , не имеет цифровых клавиш и стрелок направления.

Стоимость и дата поступления в продажу пока не называются.

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