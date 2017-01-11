CES 2017: Клавиатуры AULA подойдут фанатам шутеров
Компания AULA представила на выставке CES 2017 новые клавиатуры, созданные специально для фанатов шутеров.
Например, одна модель с многоцветной подсветкой и удобным упором оснащена исключительно необходимыми для игры клавишами — функциональными кнопками, стандартным набором Shift, Crtl, Alt и кнопками для вызова команд.
Другая версия, также «цветная», отличается маленькими размерами, пятью рядами клавиш, также лишена многих стандартных кнопок , не имеет цифровых клавиш и стрелок направления.
Стоимость и дата поступления в продажу пока не называются.
Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.
ИсточникTechPowerUp