Объявлена российская цена изогнутого геймерского монитора HP Omen X 35

Компания HP сообщила подробности о выпуске в России игрового монитора HP Omen X 35. Модель выступает продолжением монитора HP Omen X, выпущенного в августе.


HP Omen X 35 с радиусом кривизны 1,8 м оснащается 35-дюймовым дисплеем AMVA+ с разрешением 3440 х 1440 пикселей, контрастностью 2500:1, яркостью 300 кд/кв.м, временем отклика 4 мс. Монитор 100% охват цветового пространства sRGB. При этом поддерживается технология NVIDIA G-Sync, которая обеспечивает плавную смену кадров и минимальные задержки изображения в ходе игрового процесса.



Монитор HP Omen X 35 поступит в продажу в России в мае 2017 года по цене от 99 990 рублей.

Источник
HP
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Россия HP монитор

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