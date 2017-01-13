Philips выпускает самый большой 4К-монитор с изогнутым экраном

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила 40-дюймовый монитор Philips Brilliance с модельным номером BDM4037UW. По словам производителя, на данный момент это самый большой 4К-монитор с изогнутым экраном на рынке.





Philips BDM4037UW оснащается 40-дюймовой матрицей MVA с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), яркостью 300 кд/м² и охватом 85% гаммы NTSC.





Функция MultiView позволяет выводить на экран изображение в Full HD из четырех различных источников. Это изображение можно разместить либо в режиме PBP «картинка рядом с картинкой», либо в режиме PIP «картинка в картинке». Предусмотрены порты VGA, пара DisplayPort, HDMI 1.4, HDMI 2.0, а также четыре USB 3.0.

Монитор Philips BDM4037UW доступен по рекомендованной розничной цене 51 309 рублей.