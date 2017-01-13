Philips выпускает самый большой 4К-монитор с изогнутым экраном

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила 40-дюймовый монитор Philips Brilliance с модельным номером BDM4037UW. По словам производителя, на данный момент это самый большой 4К-монитор с изогнутым экраном на рынке.


Philips BDM4037UW оснащается 40-дюймовой матрицей MVA с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), яркостью 300 кд/м² и охватом 85% гаммы NTSC.


Функция MultiView позволяет выводить на экран изображение в Full HD из четырех различных источников. Это изображение можно разместить либо в режиме PBP «картинка рядом с картинкой», либо в режиме PIP «картинка в картинке». Предусмотрены порты VGA, пара DisplayPort, HDMI 1.4, HDMI 2.0, а также четыре USB 3.0.

Монитор Philips BDM4037UW доступен по рекомендованной розничной цене 51 309 рублей.

Источник
MMD
Теги
монитор PHILIPS MMD

Комментарии

Материалы по теме

23-дюймовый Philips Miracast 239C4QHWA дружит со смартфонами

18 марта 2014

28-дюймовый монитор Philips 284E5QHAD на базе технологии MVA

17 января 2014

29-дюймовые UWHD-мониторы Philips для профессиональных пользователей, геймеров и киноманов

30 апреля 2013

CES 2015: представлен изогнутый 34-дюймовый монитор Philips BDM3490UC

10 января 2015

CES 2017: Dell представила первый 8K-монитор

6 января

CES 2017: Dell представила свой Surface Studio без ПК

6 января
Из рубрикиПериферия
Объявлена российская цена изогнутого геймерского монитора HP Omen X 35
Hori показала свои аксессуары для Nintendo Switch
CES 2017: Клавиатуры AULA подойдут фанатам шутеров

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 470
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 255
Компьютер месяца — январь 2017 163
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 157
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109